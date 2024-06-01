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Реал за 9 минут дважды забил Боруссии. Видео
Королевский клуб приближается к очередному триумфу в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images
Долгое время команды не могли открыть счет во встрече. Но старания "Реала" конвертировались в голевую атаку на 74-й минуте после углового.
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Дани Карвахаль открылся на ближней стойке, Фюллькруг не доиграл с испанцем, после чего невысокий защитник замкнул головой подачу от флажка.
Символично, что подачу сделал Тони Кроос. Вскоре Маатсен неточно отдал на Шлоттербека, Джуд Беллингем подхватил мяч, выкатил его Винисиусу, а тот сделал 0:2 на табло на 83-й минуте встречи.
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