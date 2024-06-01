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Реал Мадрид одолел Боруссию и выиграл Лигу чемпионов-2024

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Без сюпризов

Реал Мадрид одолел Боруссию и выиграл Лигу чемпионов-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dan Mullan

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" оправдал свой статус фаворита и выиграл финал Лиги чемпионов-2024.

За драматургией это очень напоминало финал двухлетней давности, когда "Сливочные" минимально одолели "Ливерпуль". Тогда соперник тоже создал больше шансов, а Мадрид терпел-терпел, пока не выстрелил.

Как было сегодня? Первый тайм — полный провал команды Анчелотти. Ноль забитых моментов. Огромные дыры в защите.

Уже к 20-й минуте счет мог быть 3:0 в пользу "Шмелей", но Брандт из центра штрафной пробил плохо, Адейеми не реализовал выход на Куртуа, а Фюллькруг в падении ткнул мяч в штангу.

Наверное, тогда-то все и решилось. Нельзя настолько расхлябанно подходить к реализации, когда твой соперник - "Реал", да еще и в его любимом турнире.

На второй тайм "Сливочные" вышли уже гораздо более заряженными. Тайм они начали с двух моментов — Кроос провел Кобеля со штрафного, а Карвахаль выиграл верх после углового.

У Мадрида ожидаемо тащил Винисиус — Рюэрсон за ним успевал редко. В то же время Родриго провалился, и Беллингем тоже не сверкал — это осложняло дело. Да и потом, "Боруссия" еще сопротивлялась — удар Фюллькруга головой был максимально опасен.

Как же Мадрид выиграл? Да очень просто - "Шмели" после 70-й минуты начали уставать. Весь их план на игру держался на плотной опеке, прессинге, моментальных контратаках. Ну, а с заменами Терзич еще в Париже опоздал, но там некому было наказать. Тут же "Реал" не простил.

На 74-й минуте Карвахаль замкнул подачу Крооса с углового — и дальше на поле была только одна команда.

Кроос, Беллингем, Карвахаль и другие могли доводить счет даже до неприличного, но спасал Кобель. Впрочем, он же не всесилен, правда? Дежурная ошибка защиты на 83-й минуты таки закончилась легким голом Винисиуса — и это была точка. Фюллькруг напоследок забил, но из явного офсайда.

“Реал" выиграл свой 15-й Кубок чемпионов — надо ли говорить, что больше нет ни у кого? История на наших глазах. Тем временем Дортмунд проиграл второй финал подряд после неудачи в 2013-м. Он старался, надо отдать "Шмелям" должное, но этого было мало.

Финал Лиги чемпионов. Лондон. "Уэмбли"

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Карвахаль, 74, Винисиус, 83

"Боруссия": Кобель — Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Джан (Мален, 80), Забитцер — Санчо (Байно-Гиттенс, 87), Брандт (Алле, 81), Адейеми (Ройс, 72) — Фюллькруг

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 86) — Беллингем (Хоселу, 85) — Родриго (Милитао, 90+1), Винисиус (Васкес, 90+4)

Предупреждения: Шлоттербек, 40, Забитцер, 43, Хуммельс, 79 — Винисиус, 35

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Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид)
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1 голосов
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
02.06.2024 в 00:50
Поздравления всем кто за Реал!! Андрюха Лунин - супер, тебе отдельное спасибо , ты сделал очень много для этого финала! Поздравляю любителя глода с его очередным аналитическим провалом, свежим инсультом и обсёром под себя!))По игре скажу так :- Был уверен что игра будет сложной! 2 месяца назад я перед жребьем 1/4 написал, что очень не хотел бы Боруссию.. После того как Боруссия в 1/4 прошла Атлетико, я написал что жду их в финале с Реалом, потому что эта команда во многом сильнее ПСЖ! Сегодня в анонсе я написал что лёгкой игры для Реала не будет и что по итогу уверенная победа Мадрида, вот только счёт не угадал.. 4:1 в пользу РМ написал ...) Думал что Билли, Винни,Кооос/Карвахаль/Модрич забьют и Хоселу в концовке, а так же ждал гола от Ройса в конце игры.. По игроку матча скажу одно, MVP нужно дать как минимум 4 -м игрокам Реала! Как по мне , то лучшим на поле был Камавинга, второе место отдам Винни, дальше Карвахаль, Тони Кроос ,а после уже Билли, Вальверде , Рюдигер , Начо, Куртуа! Родриго сегодня плохо, Менди слабее чем обычно!Hala Madrid! VOMOS REAL! С победой мадридисты! С 15-й победой в самом престижном клубном турнире!!
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Комментарии 36
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KondratCheUa (Чернигов)
02.06.2024 в 00:50
Поздравления всем кто за Реал!! Андрюха Лунин - супер, тебе отдельное спасибо , ты сделал очень много для этого финала! Поздравляю любителя глода с его очередным аналитическим провалом, свежим инсультом и обсёром под себя!))По игре скажу так :- Был уверен что игра будет сложной! 2 месяца назад я перед жребьем 1/4 написал, что очень не хотел бы Боруссию.. После того как Боруссия в 1/4 прошла Атлетико, я написал что жду их в финале с Реалом, потому что эта команда во многом сильнее ПСЖ! Сегодня в анонсе я написал что лёгкой игры для Реала не будет и что по итогу уверенная победа Мадрида, вот только счёт не угадал.. 4:1 в пользу РМ написал ...) Думал что Билли, Винни,Кооос/Карвахаль/Модрич забьют и Хоселу в концовке, а так же ждал гола от Ройса в конце игры.. По игроку матча скажу одно, MVP нужно дать как минимум 4 -м игрокам Реала! Как по мне , то лучшим на поле был Камавинга, второе место отдам Винни, дальше Карвахаль, Тони Кроос ,а после уже Билли, Вальверде , Рюдигер , Начо, Куртуа! Родриго сегодня плохо, Менди слабее чем обычно!Hala Madrid! VOMOS REAL! С победой мадридисты! С 15-й победой в самом престижном клубном турнире!!
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0
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denis_m
02.06.2024 в 00:43
Дякую Тоні Кроссу за його гру та роки проведені в Мадриді.Легенда
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metall5291 (Kharkiv)
02.06.2024 в 00:26
Всех, кто за Реал - с победой. С победой, которую добыли на опыте и на классе. В первом тайме дали Боруссии набегаться от души. В перерыве я уже знал, какой будет сценарий и был в нем уверен. Так и случилось. Молодцы, блестящий сезон. Отдадим должное и сопернику - играл, старался, моменты имел. Но Реал есть Реал. Последовательно выбил в плей-офф 3 немецкие команды и одну английскую. 2 года назад были последовательно выбиты 3 английские команды. Сила Реала в том, что он умеет выигрывать так наз. равные матчи. В то же время - есть над чем работать, первый тайм финала тому пример. Но сегодня - всех с Победой и с великолепным для Реала сезоном. 15 кубков ЛЧ - это много. Отдельный респект Лунину, его вклад точно более 50 %. Не будь его, особенно в матче с МС, Куртуа сегодня смотрел бы телевизор в Мадриде, а не спасал бы в Лондоне.
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hrdhrd (Україна)
02.06.2024 в 00:34
С победой! Тоже первый тайм смотрел и когда Боруссия начала запарывать, уже понимал, что будет. С Реалом всегда есть шанс, но им нужно пользоваться, а это мало кто может. Ну а дальше дело техники, Анчелотти немного изменил расстановку в перерыве, поманили Боруссию пальцем, она и раскрылась
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Alexad (Кропивницький (Киров)
02.06.2024 в 00:25
Є в світі всього два футбольні клуби від яких ригати хочеться це реал і барселона
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4
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hrdhrd (Україна)
02.06.2024 в 00:35
Порыгай, порыгай. Надеемся увидеть тебя тут в следующий раз только тогда, когда в финале ЛЧ будет играть Зiрка Кропивницький
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mr.Smith
02.06.2024 в 00:23
Зперемогою Реал і Луніна,а Шахтар з ЛЧ!
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vlotko (Броди)
02.06.2024 в 00:15
Хто б сумнівався в успіху Реала. Боруссія і так здійснила неможливе.
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3
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Dr. House (Поділля)
02.06.2024 в 00:17
Але б краще це неймовірне вона б не робила . Перемогти в фіналі ЖКХ було б для Реалу набагато крутіше!!!
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Dr. House (Поділля)
02.06.2024 в 00:11
HALLA MADRID!!! HALLA LUNIN!!!
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oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:11
С победой, коллега!
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Dr. House (Поділля)
02.06.2024 в 00:12
Де Барсел@х, де?!!!
 
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oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:13
Сегодня он alexad из кропивницкого
 
2
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Algrab (Костопiль)
02.06.2024 в 00:16
 
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Alexad (Кропивницький (Киров)
02.06.2024 в 00:10
Погані часи, немає зірок, ЛЧ виграє дворова команда. Вінісіус, Белінгем? Ви серйозно? Мілан, МЮ, Баварія кінця 90х, 2000ні , оце був футбол. Така стань якщо чесно, нема на що дивитися
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0
6
oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:11
Так купи себе машину времени и проваливай в 90е.,
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Alexad (Кропивницький (Киров)
02.06.2024 в 00:12
Якщо є бажання можеш відсмоктати
 
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Dr. House (Поділля)
02.06.2024 в 00:14
Смоктати- це на гілку до барсодрочерів!!. А тут шанують найтитулованіший клуб світу!!
 
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Alexad (Кропивницький (Киров)
02.06.2024 в 00:16
Барселона це шляпа) при чому взагалі шляпа повна)
 
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oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:08
Если кратко, победил сильнейший. Дортмунду респект, не более. Всех, кто за РМ, с победой! Каталонские шлемазлы занимаются своим любимым делом: вздыхают и обтекают
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Andrumas (Düsseldorf)
02.06.2024 в 00:07
Грустно конечно, когда в главном матче решается не кто выиграет трофей, а только с каким счётом. Хороший первый тайм от Боруссии с безобразной реализацией, а дальше Реал сделал то, что от него все ждали. Трофей Реал выиграл в четвертьфинале с МанСити, это был финал и там Лунин играл:)
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oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:08
Болей за кривоногих из Фортуны
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Andrumas (Düsseldorf)
02.06.2024 в 00:26
Как-то совсем забыл твоё собачье мнение спросить...
 
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Algrab (Костопiль)
02.06.2024 в 00:06
Чудовий матч...Гідний фінал, в якому перемогла найкраща Команда світу ..А синьо гранатові опоненти нехай далі влітають 2-8....
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6
0
oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:09
Дружище с победой.
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Algrab (Костопiль)
02.06.2024 в 00:09
++
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.06.2024 в 00:04
Реал є Реал! Класична перемога мадридців- терпіли спочатку, захищались і дочекались свого шансу, а далі діло техніки і контрольний гол. Спокій Анчелотті передається на команду!Приємно, що наш співвітчизник став частиною цього тріумфу і вклав неабиякий вклад в перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі!Вітаю вболівальників Реалу!
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hrdhrd (Україна)
02.06.2024 в 00:06
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Algrab (Костопiль)
02.06.2024 в 00:10
 
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metall5291 (Kharkiv)
02.06.2024 в 00:34
Дякую, так і є.
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0
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hrdhrd (Україна)
02.06.2024 в 00:04
Реал Мадрид - самая циничная команда в мире. Дают играть соперникам, вот она, победа, протяни руку и возьми. Но в нужный момент включаются и отрывают голову уже поверившему в успех сопернику С победой всех Мадридистов! 15!
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3
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oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 00:10
Партайгеноссе, с победой!
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2
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metall5291 (Kharkiv)
02.06.2024 в 00:35
Хорошо сказано, С Победой. Сезон удался на славу.
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hrdhrd (Україна)
02.06.2024 в 00:39
 
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denis_m
02.06.2024 в 00:02
Вітання всім вболівальникам найкращого клубу світу-Реал Мадрид з перемогою у найпрестижнішому клубному турнірі світу.Вітання нашому Луніну з черговим трофеєм.Фантастичний сезон для вершкових.
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8
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.06.2024 в 23:59
Вітання Луніну !!!
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