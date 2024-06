Реал Мадрид одолел Боруссию и выиграл Лигу чемпионов-2024

"Реал Мадрид" оправдал свой статус фаворита и выиграл финал Лиги чемпионов-2024.

За драматургией это очень напоминало финал двухлетней давности, когда "Сливочные" минимально одолели "Ливерпуль". Тогда соперник тоже создал больше шансов, а Мадрид терпел-терпел, пока не выстрелил.

Как было сегодня? Первый тайм — полный провал команды Анчелотти. Ноль забитых моментов. Огромные дыры в защите.

Уже к 20-й минуте счет мог быть 3:0 в пользу "Шмелей", но Брандт из центра штрафной пробил плохо, Адейеми не реализовал выход на Куртуа, а Фюллькруг в падении ткнул мяч в штангу.

Наверное, тогда-то все и решилось. Нельзя настолько расхлябанно подходить к реализации, когда твой соперник - "Реал", да еще и в его любимом турнире.

На второй тайм "Сливочные" вышли уже гораздо более заряженными. Тайм они начали с двух моментов — Кроос провел Кобеля со штрафного, а Карвахаль выиграл верх после углового.

У Мадрида ожидаемо тащил Винисиус — Рюэрсон за ним успевал редко. В то же время Родриго провалился, и Беллингем тоже не сверкал — это осложняло дело. Да и потом, "Боруссия" еще сопротивлялась — удар Фюллькруга головой был максимально опасен.

Как же Мадрид выиграл? Да очень просто - "Шмели" после 70-й минуты начали уставать. Весь их план на игру держался на плотной опеке, прессинге, моментальных контратаках. Ну, а с заменами Терзич еще в Париже опоздал, но там некому было наказать. Тут же "Реал" не простил.

На 74-й минуте Карвахаль замкнул подачу Крооса с углового — и дальше на поле была только одна команда.

Кроос, Беллингем, Карвахаль и другие могли доводить счет даже до неприличного, но спасал Кобель. Впрочем, он же не всесилен, правда? Дежурная ошибка защиты на 83-й минуты таки закончилась легким голом Винисиуса — и это была точка. Фюллькруг напоследок забил, но из явного офсайда.

1 - At 23 years and 325 days, @realmadriden ⚪️⚪️ attacker @Vinijr ???????? has become the youngest player in history to score in two Champions League finals after doing so in 2022 vs Liverpool, surpassing Leo Messi's record (23a 338d in 2011). Gold. pic.twitter.com/qsnXBu3Vwj