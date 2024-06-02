Несмотря на падение в Таблице коэффициентов, Шахтер - в элите. Определилась стартовая позиция донетчан в ЛЧ-2024/25

Состоялся финал Лиги чемпионов 2023/24, в котором "Реал" противостоял дортмундской "Боруссии". Результат этого матча прямо влиял на стартовую позицию чемпиона Украины в Лиге чемпионов 2024/25.

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Поскольку победил "Реал", "Шахтер" получил прямое место в групповом раунде следующего розыгрыша турнира. Это стало возможным благодаря высокому личному рейтингу "горняков". Как команда с самым высоким коэффициентом среди всех представителей чемпионской ветки квалификации, "Шахтер" прошел автоматически в группу по квоте победителя Лиги чемпионов (поскольку турнир выиграла команда, которая прошла в Лигу чемпионов через национальное первенство).

Для того, чтобы претендовать на прямое место в группе Лиги чемпионов и в дальнейшем, "Шахтеру" нужно сохранять самый высокий клубный рейтинг среди представителей стран, которые не входят в топ-10 Таблицы коэффициентов.