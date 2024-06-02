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Анчелотти – рекордсмен по количеству выигранных Кубков чемпионов

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Наставник Реала вошел в историю

Анчелотти – рекордсмен по количеству выигранных Кубков чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Победа над "Боруссией" принесла Карло пятый трофей ЛЧ в качестве тренера. Дважды итальянский специалист добывал кубок, когда тренировал "Милан" (2002/03 и 2006/07). Вчера в третий раз достижение покорилось во главе "сливочных" (2013/14, 2021/22 и 2023/24).

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Еще в двух случаях Анчелотти выигрывал турнир во время карьеры игрока, когда защищал цвета "россонери" (1988/89 и 1989/90). Добавим, что ни один тренер в истории соревнования не завоевал этот трофей пять раз.

В кампании 2004/05 его "Милан" также вышел в финал, но проиграл.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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