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Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов. Сыграть придется с представителями всех четырех
Новый формат еврокубков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам финала Лиги чемпионов 2023/24 и сезона в целом стало известно о том, что "Шахтер" получит автоматическое место в группе Лиги чемпионов 2024/25.
Во время жеребьевки чемпион Украины будет во второй корзине. Однако после реформы УЕФА, которая вступит в силу с нового сезона, меняется принцип жеребьевки (да и группового этапа вообще). Теперь каждой команде придется сыграть с двумя представителями каждой из четырех корзин (в том числе – и своей).
Ограничение – не более двух стран из одной Ассоциации в соперниках.
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Сейчас известны 29 участников группового этапа Лиги чемпионов. Еще семь участников определятся в квалификации.
Первая корзина: "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия); "Реал" (Испания), ПСЖ (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Барселона" (Испания);
вторая корзина: "Байер" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Шахтер" (Украина);
третья корзина: "Милан" (Италия), "Фейенорд" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Славия" (Чехия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
четвертая корзина: "Ференцварош" (Венгрия), "Селтик" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Болонья" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Жирона" (Испания), "Штуттгарт" (Германия), "Штурм" (Австрия), "Брест" (Франция).
"Шахтер" сыграет по одному матчу с двумя командами из каждой из корзин. Максимум – два соперника от одной Ассоциации.
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