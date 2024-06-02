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Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов. Сыграть придется с представителями всех четырех

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Шахтер будет во второй корзине Лиги чемпионов. Сыграть придется с представителями всех четырех

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам финала Лиги чемпионов 2023/24 и сезона в целом стало известно о том, что "Шахтер" получит автоматическое место в группе Лиги чемпионов 2024/25.

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Во время жеребьевки чемпион Украины будет во второй корзине. Однако после реформы УЕФА, которая вступит в силу с нового сезона, меняется принцип жеребьевки (да и группового этапа вообще). Теперь каждой команде придется сыграть с двумя представителями каждой из четырех корзин (в том числе – и своей).

Ограничение – не более двух стран из одной Ассоциации в соперниках.

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Сейчас известны 29 участников группового этапа Лиги чемпионов. Еще семь участников определятся в квалификации.

Состав корзин (с расчетом, что квалификацию пройдут самые рейтинговые претенденты)

Первая корзина: "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия); "Реал" (Испания), ПСЖ (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Барселона" (Испания);

вторая корзина: "Байер" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Шахтер" (Украина);

третья корзина: "Милан" (Италия), "Фейенорд" (Нидерланды), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Славия" (Чехия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

четвертая корзина: "Ференцварош" (Венгрия), "Селтик" (Шотландия), "Монако" (Франция), "Болонья" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Жирона" (Испания), "Штуттгарт" (Германия), "Штурм" (Австрия), "Брест" (Франция).

"Шахтер" сыграет по одному матчу с двумя командами из каждой из корзин. Максимум – два соперника от одной Ассоциации.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.06.2024 в 00:57
Все равно за масковский шахтер никто в Украине болеть не будет!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
02.06.2024 в 00:57
Все равно за масковский шахтер никто в Украине болеть не будет!
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.06.2024 в 00:39
Шкода!
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Number13 (Мариуполь)
02.06.2024 в 00:28
Как же круто, что Шахтёр тянет украинский футбол на топовом уровне!!!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.06.2024 в 00:36
Це не Шахтар тягне, а Реал витягнув Шахтар в групу)
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