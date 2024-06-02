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Кроос, Карвахаль, Модрич и Начо обогнали Барселону по количеству кубков Лиги чемпионов
Футболисты выигрывали турнир чаще, чем принципиальный соперник за всю свою историю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
До 2013 года ни один из названных игроков еще не добивался успеха в самом престижном соревновании клубной Европы. Каталонский гранд на тот момент мог похвастаться четырьмя трофеями, три из которых удалось завоевать в промежутке 2006-2011.
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За последнее десятилетие опытные футболисты "сливочных" смогли превзойти "сине-гранатовых" по количеству побед в ЛЧ. После удачного промежутка "блаугранас" выигрывали кубок только в сезоне 2014/15.
Таким образом, у четверки игроков "королевского клуба" уже по 6 побед в турнире. У "Барселоны" – пять.
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