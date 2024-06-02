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Кроос, Карвахаль, Модрич и Начо обогнали Барселону по количеству кубков Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Футболисты выигрывали турнир чаще, чем принципиальный соперник за всю свою историю

Кроос, Карвахаль, Модрич и Начо обогнали Барселону по количеству кубков Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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До 2013 года ни один из названных игроков еще не добивался успеха в самом престижном соревновании клубной Европы. Каталонский гранд на тот момент мог похвастаться четырьмя трофеями, три из которых удалось завоевать в промежутке 2006-2011.

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За последнее десятилетие опытные футболисты "сливочных" смогли превзойти "сине-гранатовых" по количеству побед в ЛЧ. После удачного промежутка "блаугранас" выигрывали кубок только в сезоне 2014/15.

Таким образом, у четверки игроков "королевского клуба" уже по 6 побед в турнире. У "Барселоны" – пять.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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