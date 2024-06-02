  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Впервые в истории Реал выиграл Кубок Чемпионов без поражений. В восьми успешных сезонах клуб проигрывал один раз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые в истории Реал выиграл Кубок Чемпионов без поражений. В восьми успешных сезонах клуб проигрывал один раз

Лига Чемпионов

Очередное достижение лос бланкос

Впервые в истории Реал выиграл Кубок Чемпионов без поражений. В восьми успешных сезонах клуб проигрывал один раз

Фото: Реал

Новина українською

15-й трофей "сливочных" будет отличаться от предыдущих. Раньше "королевскому клубу" никогда не удавалось пройти всю дистанцию ​​и остаться непобедимыми. После вчерашнего вечера этот нюанс утратил свою актуальность.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В восьми победных кампаниях "Реал" уступал в одной встрече. Во второй половине 1950-х это были поражения венскому "Рапиду" (1:3), венгерскому "Вашашу" (0:2), "Атлетико" Мадрид (0:1) и "Ницце" (2:3).

В розыгрыше 1997/98 "сливочные" проиграли на групповом этапе "Русенборгу" (0:2), в ¼ 2013/14 – "Боруссии" Дортмунд (0:2). В плей-офф 2015/16 и 2017/18 "лос бланкос" уступали "Вольфсбургу" (0:2) и упомянутому "Атлетико" (1:2).

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно
yellow-arrow
Винисиус догнал Месси по системе гол+пас в плей-офф ЛЧ в возрасте до 24-х лет
yellow-arrow
Кроос выиграл первую Лигу чемпионов именно на Уэмбли в матче с Боруссией
Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости