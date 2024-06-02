Впервые в истории Реал выиграл Кубок Чемпионов без поражений. В восьми успешных сезонах клуб проигрывал один раз

15-й трофей "сливочных" будет отличаться от предыдущих. Раньше "королевскому клубу" никогда не удавалось пройти всю дистанцию ​​и остаться непобедимыми. После вчерашнего вечера этот нюанс утратил свою актуальность.

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В восьми победных кампаниях "Реал" уступал в одной встрече. Во второй половине 1950-х это были поражения венскому "Рапиду" (1:3), венгерскому "Вашашу" (0:2), "Атлетико" Мадрид (0:1) и "Ницце" (2:3).

В розыгрыше 1997/98 "сливочные" проиграли на групповом этапе "Русенборгу" (0:2), в ¼ 2013/14 – "Боруссии" Дортмунд (0:2). В плей-офф 2015/16 и 2017/18 "лос бланкос" уступали "Вольфсбургу" (0:2) и упомянутому "Атлетико" (1:2).