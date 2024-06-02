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Карвахаль – лучший игрок финала ЛЧ. Дани забил только второй гол в турнире
Защитник открыл счет в игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Автор первого мяча в решающей встрече сезона был признан лучшим на поле. Именно благодаря его точному выстрелу "Реал" наконец-то вышел вперед после 73-х минут засухи.
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32-летний футболист дебютировал в Лиге чемпионов 2013/14. Именно тогда Карвахаль выиграл первый кубок. Учитывая позицию, практически не отмечался в соревнованиях. До этого финала он забил свой единственный гол в турнире в кампании 2015/16.
Даниэль отыграл в ЛЧ 89 поединков, отдал 16 ассистов и заработал 22 предупреждения.
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