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Карвахаль – лучший игрок финала ЛЧ. Дани забил только второй гол в турнире

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Защитник открыл счет в игре

Карвахаль – лучший игрок финала ЛЧ. Дани забил только второй гол в турнире

Getty Images / Global Images Ukraine

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Автор первого мяча в решающей встрече сезона был признан лучшим на поле. Именно благодаря его точному выстрелу "Реал" наконец-то вышел вперед после 73-х минут засухи.

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32-летний футболист дебютировал в Лиге чемпионов 2013/14. Именно тогда Карвахаль выиграл первый кубок. Учитывая позицию, практически не отмечался в соревнованиях. До этого финала он забил свой единственный гол в турнире в кампании 2015/16.

Даниэль отыграл в ЛЧ 89 поединков, отдал 16 ассистов и заработал 22 предупреждения.

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Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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