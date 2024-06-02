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Кроос выиграл первую Лигу чемпионов именно на Уэмбли в матче с Боруссией
Небольшая магия в судьбе немецкого футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
В сезоне 2012/13 Тони Кроос вместе с "Баварией" пробился в финал главного еврокубка. Тогда в Лондоне мюнхенский клуб одолел Дортмунд – 2:1.
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11 лет спустя история повторилась, вот только полузащитник выиграл турнир уже в составе "Реала". На этом он заканчивает свой путь в самом престижном соревновании клубной Европы. По крайней мере, как футболист.
Тони провел в Мадриде десять лет. На его счету 5 ЛЧ, по 4 чемпионства Ла Лиги, Суперкубка Испании и УЕФА, 1 Кубок Испании.
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