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Кроос выиграл первую Лигу чемпионов именно на Уэмбли в матче с Боруссией

Лига Чемпионов

Небольшая магия в судьбе немецкого футболиста

Кроос выиграл первую Лигу чемпионов именно на Уэмбли в матче с Боруссией

Getty Images / Global Images Ukraine

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В сезоне 2012/13 Тони Кроос вместе с "Баварией" пробился в финал главного еврокубка. Тогда в Лондоне мюнхенский клуб одолел Дортмунд – 2:1.

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11 лет спустя история повторилась, вот только полузащитник выиграл турнир уже в составе "Реала". На этом он заканчивает свой путь в самом престижном соревновании клубной Европы. По крайней мере, как футболист.

Тони провел в Мадриде десять лет. На его счету 5 ЛЧ, по 4 чемпионства Ла Лиги, Суперкубка Испании и УЕФА, 1 Кубок Испании.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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