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Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно

Лига Чемпионов

Итальянский специалист – о рецепте успеха

Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно

Фото: twitter.com/realmadrid

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Наставник "сливочных" прокомментировал завоевание очередного Кубка чемпионов.

“Дело в истории и традициях клуба, в мастерстве футболистов. Этот клуб – семья, мы без проблем работаем вместе, в раздевалке хорошая атмосфера. Мне стоит поблагодарить игроков, здесь нет больших эго, они очень скромные. В этом сезоне управлять командой было несложно. Я не знаю, что мы будем делать, но точно не спать”, – сказал Карло в эфире TNT Sports.

Напомним, что Анчелотти выиграл пятый кубок ЛЧ в тренерской карьере.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
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