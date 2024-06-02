Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно

Наставник "сливочных" прокомментировал завоевание очередного Кубка чемпионов.

“Дело в истории и традициях клуба, в мастерстве футболистов. Этот клуб – семья, мы без проблем работаем вместе, в раздевалке хорошая атмосфера. Мне стоит поблагодарить игроков, здесь нет больших эго, они очень скромные. В этом сезоне управлять командой было несложно. Я не знаю, что мы будем делать, но точно не спать”, – сказал Карло в эфире TNT Sports.