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Эдин Терзич: Мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем проигрыш 2:0
Очередное поражение дортмундцев в финале на Уэмбли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал" оказался сильнее "Боруссии" в финальном поединке Лиги чемпионов, переиграв ее со счетом 2:0. Подопечные Эдина Терзича несмотря на статус аутсайдера матча создал немало опасных моментов у ворот Тибо Куртуа, но им не удалось реализовать эти возможности. Главный тренер дортмундцев после игры не скрывал своего разочарования от результата.
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"Мы продемонстрировали великолепную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем проигрыш 2:0. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы сыграть в финале, а для того, чтобы выиграть его. Мы делали много правильных вещей, но в нужный момент они были хладнокровными, а именно этого нам сегодня не хватало. С точки зрения результативности мы показали великолепную игру, но мы также выяснили, почему они [мадридцы] только что стали чемпионами Европы 15 раз. Они были настолько эффективными, и это то, чего нам не хватало. Мы были очень близки, и нам не хватило мелочей. Поздравляю их с победой. Сохранять такую жажду к победе и выиграть ее снова, вы видите, почему они настоящие чемпионы", - цитирует Эдина Терзича BBC.
Добавим, что в финальном поединке за Суперкубок УЕФА сыграют "Реал" и "Аталанта".
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