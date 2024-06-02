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Хуммельс: Мы противостояли команде, в которой каждый игрок, кажется, сыграл в 28 финалах Лиги чемпионов, а мы - в трех

Лига Чемпионов
Обновлено

Немецкий ветеран провел сильный поединок, но этого не хватило для победы

Хуммельс: Мы противостояли команде, в которой каждый игрок, кажется, сыграл в 28 финалах Лиги чемпионов, а мы - в трех

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" во второй раз уступила в финале Лиги чемпионов, потерпев поражение от "Реала" со счетом 2:0. Для защитника дортмундцев Матса Хуммельса это поражение является достаточно болезненным, поскольку 11 лет назад также на "Уэмбли" его команда уступила "Баварии". Немец говорит, что в конце матча они потеряли хладнокровие, что в итоге привело к проигрышу.

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"Мы провели блестящую игру, и я горжусь тем, как мы противостояли команде, в которой каждый игрок, кажется, сыграл в 28 финалах Лиги чемпионов, а мы - в трех. Мы играли смело, с сердцем и с футбольным классом. Мы провели несколько невероятных атак, но не смогли забить мяч в ворота. Затем мы допустили несколько небольших ошибок, и "Реал" забил, как всегда. Им повезло так же как и нам в других матчах этого сезона Лиги чемпионов, но сегодня нам не повезло. У нас было четыре великолепных момента - один из них мы должны были реализовать. Начиная с 70-й минуты, мы отдали слишком много стандартов, недостаточно долго владели мячом и потеряли хладнокровие", - заявил после поединка Матс Хуммельс.

Добавим, что благодаря удачному выступлению "Боруссии" в Лиге чемпионов, дортмундцы примут участие в клубном чемпионате мира, который состоится в США в 2025 году.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
Боруссія
Опубликовал: Александр Гресь
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