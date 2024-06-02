Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина

Голкипер мадридского "Реала" поблагодарил Андрея Лунина за его игры в прошлых матчах в рамках Лиги чемпионов.

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"За все надо благодарить Андрея Лунина", - сказал бельгиец.

????️ Thibaut Courtois: “We have to thank Andriy Lunin for everything.” pic.twitter.com/SnmFgSDMRd — Madrid Zone (@theMadridZone) June 1, 2024

Напомним, вчера "Реал Мадрид" обыграл "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.