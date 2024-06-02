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Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина

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Отметил вклад украинца

Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина

Relevo

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Голкипер мадридского "Реала" поблагодарил Андрея Лунина за его игры в прошлых матчах в рамках Лиги чемпионов.

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"За все надо благодарить Андрея Лунина", - сказал бельгиец.

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Напомним, вчера "Реал Мадрид" обыграл "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Madrid Zone
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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