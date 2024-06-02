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Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
Отметил вклад украинца
Relevo
Голкипер мадридского "Реала" поблагодарил Андрея Лунина за его игры в прошлых матчах в рамках Лиги чемпионов.
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"За все надо благодарить Андрея Лунина", - сказал бельгиец.
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????️ Thibaut Courtois: “We have to thank Andriy Lunin for everything.” pic.twitter.com/SnmFgSDMRd— Madrid Zone (@theMadridZone) June 1, 2024
Напомним, вчера "Реал Мадрид" обыграл "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.
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Источник:Madrid Zone
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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