  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Стали известны лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2023/24
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2023/24

Лига Чемпионов
Обновлено

Два футболиста разделили первое место в списке бомбардиров ЛЧ

Стали известны лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2023/24

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стали лучшими бомбардирами Лиги чемпионов сезона 2023/24.

У них по 8 голов в 12 матчах, каждый из них реализовал по три пенальти.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Шесть голов за турнир забили Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").

Пять забитых мячей у Хулиана Альвареса и Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Галено ("Порту"), Расмуса Хейлунда ("Манчестер Юнайтед"), Альваро Мораты ("Атлетико Мадрид"), и у Родриго и Хоселу (" Реал Мадрид").

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Килиан Мбаппе "Пари Сен-Жермен" 8 (3) 12 0.67
2 Харри Кейн "Бавария" 8 (3) 12 0.67
3 Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" 6 (2) 9 0.67
4 Антуан Гризманн "Атлетико" 6 10 0.6
5 Винисиус Жуниор "Реал" 6 (1) 10 0.6
6 Расмус Хойлунд "Манчестер Юнайтед" 5 6 0.83
7 Вендерсон Галено "Порту" 5 7 0.71
8 Хулиан Альварес "Манчестер Сити" 5 7 0.71
9 Фил Фоден "Манчестер Сити" 5 8 0.63
10 Альваро Мората "Атлетико" 5 10 0.5
Читайте такжеЛига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала

Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил "Реал Мадрид".

По теме
yellow-arrow
Клубы Примеры не проигрывают в еврокубковых финалах командам из других стран 19 матчей подряд
yellow-arrow
Флорентино Перес: Это история любви между Реалом и Лигой чемпионов
yellow-arrow
Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
Лига чемпионов Харри Кейн Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости