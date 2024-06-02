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Стали известны лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2023/24
Два футболиста разделили первое место в списке бомбардиров ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Гарри Кейн и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стали лучшими бомбардирами Лиги чемпионов сезона 2023/24.
У них по 8 голов в 12 матчах, каждый из них реализовал по три пенальти.
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Шесть голов за турнир забили Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").
Пять забитых мячей у Хулиана Альвареса и Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Галено ("Порту"), Расмуса Хейлунда ("Манчестер Юнайтед"), Альваро Мораты ("Атлетико Мадрид"), и у Родриго и Хоселу (" Реал Мадрид").
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Килиан Мбаппе
|"Пари Сен-Жермен"
|8 (3)
|12
|0.67
|2
|Харри Кейн
|"Бавария"
|8 (3)
|12
|0.67
|3
|Эрлинг Холанд
|"Манчестер Сити"
|6 (2)
|9
|0.67
|4
|Антуан Гризманн
|"Атлетико"
|6
|10
|0.6
|5
|Винисиус Жуниор
|"Реал"
|6 (1)
|10
|0.6
|6
|Расмус Хойлунд
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|6
|0.83
|7
|Вендерсон Галено
|"Порту"
|5
|7
|0.71
|8
|Хулиан Альварес
|"Манчестер Сити"
|5
|7
|0.71
|9
|Фил Фоден
|"Манчестер Сити"
|5
|8
|0.63
|10
|Альваро Мората
|"Атлетико"
|5
|10
|0.5
Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил "Реал Мадрид".
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