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Благодаря Анчелотти. Италия вышла на первое место по количеству тренерских побед в ЛЧ
Карлетто принес Апеннинам 5 из 8 побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После вчерашней победы "Реала" в финале ЛЧ, Италия вышла на чистое первое место по количеству тренерских побед в главном евротурнире, опередив немцев и испанцев. Представители Апеннин в разные годы 8 раз становились его триумфаторами. А Карло Анчелотти, одержав пятую индивидуальную победу, еще на один пункт увеличил свое лидерство в индивидуальном зачете.
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Все тренеры-победители Лиги чемпионов
|Страна (победа)
|
Тренер
|Клубы
|Побед
|Италия (8)
|Карло Анчелотти
|Милан, Реал
|5
|Марчелло Липпи
|Ювентус
|1
|Фабио Капелло
|Милан
|1
|Роберто Ди Маттео
|Челси
|1
|8
|Германия (7)
|Оттмар Хицфельд
|Боруссия Д, Бавария
|2
|Юпп Хайнкес
|Реал, Бавария
|2
|Юрген Клопп
|Ливерпуль
|1
|Ханси Флик
|Бавария
|1
|Томас Тухель
|Челси
|1
|7
|Испания (7)
|Пеп Гвардиола
|Барселона, Ман Сіті
|3
|Висенте Дель Боске
|Реал
|2
|Рафаель Бенитес
|Ліверпуль
|1
|Луис Енрике
|Барселона
|1
|7
|Франция (3)
|Зинедин Зидан
|Реал
|3
|Нидерланды (2)
|Луи ван Гал
|Аякс
|1
|Франк Райкаард
|Барселона
|1
|Шотландия (2)
|сэр Алекс Фергюсон
|Ман Юнайтед
|2
|Португалия (2)
|Жозе Моуриньо
|Порту, Реал
|2
|Бельгия (1)
|Раймон Гуталс
|Марсель
|1
Кроме того, Карло Анчелотти стал первым в истории тренером, который по три раза руководил двумя разными командами в финалах Лиги чемпионов. Всего же в финалах ЛЧ две разные команды возглавляли восемь специалистов, но только пятерым удавалось стать чемпионом с каждым из клубов.
Тренеры, игравшие в финале ЛЧ с двумя разными клубами:
- Карло Анчелотти (2003, 2005, 2007, 2014, 2022, 2024)
- Оттмар Хитцфельд (1997, 1999, 2001)
- Юпп Хайнкес (1998, 2012, 2013)
- Пеп Гвардиола (2009, 2011, 2021, 2023)
- Луи ван Гал (1995, 1996, 2010)
- Юрген Клопп (2013, 2018, 2019, 2022)
- Жозе Моуриньо (2004, 2010)
- Томас Тухель (2020, 2021)
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