  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Благодаря Анчелотти. Италия вышла на первое место по количеству тренерских побед в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодаря Анчелотти. Италия вышла на первое место по количеству тренерских побед в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Карлетто принес Апеннинам 5 из 8 побед

Благодаря Анчелотти. Италия вышла на первое место по количеству тренерских побед в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

После вчерашней победы "Реала" в финале ЛЧ, Италия вышла на чистое первое место по количеству тренерских побед в главном евротурнире, опередив немцев и испанцев. Представители Апеннин в разные годы 8 раз становились его триумфаторами. А Карло Анчелотти, одержав пятую индивидуальную победу, еще на один пункт увеличил свое лидерство в индивидуальном зачете.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Все тренеры-победители Лиги чемпионов

Страна (победа)

Тренер

 Клубы Побед
Италия (8) Карло Анчелотти Милан, Реал 5
Марчелло Липпи Ювентус 1
Фабио Капелло Милан 1
Роберто Ди Маттео Челси 1
8
Германия (7) Оттмар Хицфельд Боруссия Д, Бавария 2
Юпп Хайнкес Реал, Бавария 2
Юрген Клопп Ливерпуль 1
Ханси Флик Бавария 1
Томас Тухель Челси 1
7
Испания (7) Пеп Гвардиола Барселона, Ман Сіті 3
Висенте Дель Боске Реал 2
Рафаель Бенитес Ліверпуль 1
Луис Енрике Барселона 1
7
Франция (3) Зинедин Зидан Реал 3
Нидерланды (2) Луи ван Гал Аякс 1
Франк Райкаард Барселона 1
Шотландия (2) сэр Алекс Фергюсон Ман Юнайтед 2
Португалия (2) Жозе Моуриньо Порту, Реал 2
Бельгия (1) Раймон Гуталс Марсель 1

Кроме того, Карло Анчелотти стал первым в истории тренером, который по три раза руководил двумя разными командами в финалах Лиги чемпионов. Всего же в финалах ЛЧ две разные команды возглавляли восемь специалистов, но только пятерым удавалось стать чемпионом с каждым из клубов.

Тренеры, игравшие в финале ЛЧ с двумя разными клубами:

  • Карло Анчелотти (2003, 2005, 2007, 2014, 2022, 2024)
  • Оттмар Хитцфельд (1997, 1999, 2001)
  • Юпп Хайнкес (1998, 2012, 2013)
  • Пеп Гвардиола (2009, 2011, 2021, 2023)
  • Луи ван Гал (1995, 1996, 2010)
  • Юрген Клопп (2013, 2018, 2019, 2022)
  • Жозе Моуриньо (2004, 2010)
  • Томас Тухель (2020, 2021)
По теме
yellow-arrow
Клубы Примеры не проигрывают в еврокубковых финалах командам из других стран 19 матчей подряд
yellow-arrow
Флорентино Перес: Это история любви между Реалом и Лигой чемпионов
yellow-arrow
Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости