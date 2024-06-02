Благодаря Анчелотти. Италия вышла на первое место по количеству тренерских побед в ЛЧ

После вчерашней победы "Реала" в финале ЛЧ, Италия вышла на чистое первое место по количеству тренерских побед в главном евротурнире, опередив немцев и испанцев. Представители Апеннин в разные годы 8 раз становились его триумфаторами. А Карло Анчелотти, одержав пятую индивидуальную победу, еще на один пункт увеличил свое лидерство в индивидуальном зачете.

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Все тренеры-победители Лиги чемпионов

Страна (победа) Тренер Клубы Побед Италия (8) Карло Анчелотти Милан, Реал 5 Марчелло Липпи Ювентус 1 Фабио Капелло Милан 1 Роберто Ди Маттео Челси 1 8 Германия (7) Оттмар Хицфельд Боруссия Д, Бавария 2 Юпп Хайнкес Реал, Бавария 2 Юрген Клопп Ливерпуль 1 Ханси Флик Бавария 1 Томас Тухель Челси 1 7 Испания (7) Пеп Гвардиола Барселона, Ман Сіті 3 Висенте Дель Боске Реал 2 Рафаель Бенитес Ліверпуль 1 Луис Енрике Барселона 1 7 Франция (3) Зинедин Зидан Реал 3 Нидерланды (2) Луи ван Гал Аякс 1 Франк Райкаард Барселона 1 Шотландия (2) сэр Алекс Фергюсон Ман Юнайтед 2 Португалия (2) Жозе Моуриньо Порту, Реал 2 Бельгия (1) Раймон Гуталс Марсель 1

Кроме того, Карло Анчелотти стал первым в истории тренером, который по три раза руководил двумя разными командами в финалах Лиги чемпионов. Всего же в финалах ЛЧ две разные команды возглавляли восемь специалистов, но только пятерым удавалось стать чемпионом с каждым из клубов.

Тренеры, игравшие в финале ЛЧ с двумя разными клубами: