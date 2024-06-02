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Флорентино Перес: Это история любви между Реалом и Лигой чемпионов
Еще десять лет назад было бы трудно такое представить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал" завоевал свой 15-й трофей в самом престижном еврокубковом турнире. Из них почти половина (7) пришлось во время президентства Флорентино Переса. Спортивный функционер поделился впечатлениями от очередной победы "сливочных" в Лиге чемпионов.
"Это замечательный вечер, потому что это соревнование мы любим больше всего. Сантьяго Бернабеу создал его, и он сделал нас важными на глобальном уровне. Каждый раз, когда мы побеждаем, игроки, президент и все болельщики по всему миру испытывают удовольствие. "Боруссия" - великолепная команда, и я являюсь хорошим другом ее генерального директора, который продал нам Беллингема. Сначала это была тяжелая игра, в первом тайме мы играли не очень хорошо. Затем во втором тайме мы вошли в игру, но мы все знали, что победим, и что это лишь вопрос времени, когда мы забьем голы. Два года назад произошло то же самое, и мы всегда боремся за каждый трофей. Иногда мы выигрываем, а иногда нет. Лига чемпионов имеет особый мотивационный фактор, потому что она выходит за рамки национального уровня, а также потому, что за ней следят миллиарды мадридцев по всему миру. "Реал" - это команда, которая привыкла побеждать. Это часть нашей истории и нашей ДНК, и моя работа заключается в том, чтобы продолжать мотивировать игроков, чтобы эта история продолжалась и продолжалась вечно. Это история любви между "Реалом" и Лигой чемпионов. Одни люди уходят, другие приходят, но это соревнование очень важно для нас. Все работают очень упорно, и мы очень счастливы", - заявил Флорентино Перес.
Добавим, что "Реал" также будет соревноваться летом за Суперкубок УЕФА, где его соперником будет победитель Лиги Европы "Аталанта".
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