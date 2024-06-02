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Тайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ

Лига Чемпионов

Аудиомнение #262

Тайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Читайте такжеКуртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина

Финал ЛЧ удался. Да, он был предсказуемым, но он точно не отдавал скукой, как многие ожидали. Хвалим "Боруссию" за первый тайм и ругаем за отсутствие концентрации во втором. Зеркально аргументируем и по "Реалу" – мадридцы проваливались в центре поля до перерыва, но Анчелотти подправил тактику на вторую 45-минутку. Мастер-класс Крооса и Карвахаля, ошибка талантливого Маатсена, перечисление достижений "Реала" в рамках сезона и пару мыслей о будущем Лунина в Мадриде на фоне камбэка Куртуа.

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Таймкоды:

00:32 – Общие впечатления от финала ЛЧ;

07:58 – Первый гол – Кроос попрощался с болельщиками ассистом;

09:54 – Второй гол, хотя и без него все было понятно;

13:21 – Мадридская дилемма Лунина;

17:51 – "Шахтер" избежал квалификации и сразу попал в группу ЛЧ;

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