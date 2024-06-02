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Тайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ
Аудиомнение #262
Getty Images / Global Images Ukraine
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Финал ЛЧ удался. Да, он был предсказуемым, но он точно не отдавал скукой, как многие ожидали. Хвалим "Боруссию" за первый тайм и ругаем за отсутствие концентрации во втором. Зеркально аргументируем и по "Реалу" – мадридцы проваливались в центре поля до перерыва, но Анчелотти подправил тактику на вторую 45-минутку. Мастер-класс Крооса и Карвахаля, ошибка талантливого Маатсена, перечисление достижений "Реала" в рамках сезона и пару мыслей о будущем Лунина в Мадриде на фоне камбэка Куртуа.
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Таймкоды:
00:32 – Общие впечатления от финала ЛЧ;
07:58 – Первый гол – Кроос попрощался с болельщиками ассистом;
09:54 – Второй гол, хотя и без него все было понятно;
13:21 – Мадридская дилемма Лунина;
17:51 – "Шахтер" избежал квалификации и сразу попал в группу ЛЧ;
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