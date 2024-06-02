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Клубы Примеры не проигрывают в еврокубковых финалах командам из других стран 19 матчей подряд
Никто не знает, когда эта серия может прерваться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал" благодаря голам Карвахаля и Винисиуса обыграл "Боруссию" (2:0) в финале Лиги чемпионов. Этой победой сливочные продлили беспроигрышную серию в еврокубковых финалах с командами из других стран до 19 матчей подряд.
Последний раз испанцы проигрывали еврокубковые финальные матчи клубам вне Примеры в сезоне-2000/01. Тогда "Бавария" в финале ЛЧ одолела "Валенсию", а "Ливерпуль" победил "Алавес" в финале Кубка УЕФА. В общем, от Испании с тех пор шесть клубов выигрывали еврокубковые финалы с представителями других стран: "Валенсия" (Кубок УЕФА 2004 г.), "Реал" (ЛЧ 2002, 2017-18, 2022 и 2024 гг.), "Севилья" (Кубок УЕФА/Лига Европы 2006, 2014-16, 2020 и 2023 гг.), "Барселона" (ЛЧ 2006, 2009, 2011 и 2015 гг.), "Атлетико" Мадрид" (Лига Европы 2010 и 2018 гг.) и "Вильярреал" (Лига Европы 2021 г.).
Major club finals since 2002: ???????? 19-0 non-????????— Colin Millar (@Millar_Colin) June 1, 2024
02 RM CL
04 Valencia EL
06 Sevilla EL
06 Barca CL
09 Barca CL
10 Atleti EL
11 Barca CL
14 Sevilla EL
15 Barca CL
15 Sevilla EL
16 Sevilla EL
17 RM CL
18 RM CL
18 Atleti EL
20 Sevilla EL
21 Villarreal EL
22 RM CL
23 Sevilla EL
24 RM CL
Добавим, что начиная с 2002 года в Суперкубке УЕФА испанские команды проигрывали представителям из других лиг только четыре раза: трижды это делала "Севилья" ("Милану" в 2007, "Баварии" 2020 и "Манчестер Сити" 2023 гг.) и "Вильярреал" ("Челси" в 2021 г.).
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