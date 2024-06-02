Клубы Примеры не проигрывают в еврокубковых финалах командам из других стран 19 матчей подряд

Вчера "Реал" благодаря голам Карвахаля и Винисиуса обыграл "Боруссию" (2:0) в финале Лиги чемпионов. Этой победой сливочные продлили беспроигрышную серию в еврокубковых финалах с командами из других стран до 19 матчей подряд.

Последний раз испанцы проигрывали еврокубковые финальные матчи клубам вне Примеры в сезоне-2000/01. Тогда "Бавария" в финале ЛЧ одолела "Валенсию", а "Ливерпуль" победил "Алавес" в финале Кубка УЕФА. В общем, от Испании с тех пор шесть клубов выигрывали еврокубковые финалы с представителями других стран: "Валенсия" (Кубок УЕФА 2004 г.), "Реал" (ЛЧ 2002, 2017-18, 2022 и 2024 гг.), "Севилья" (Кубок УЕФА/Лига Европы 2006, 2014-16, 2020 и 2023 гг.), "Барселона" (ЛЧ 2006, 2009, 2011 и 2015 гг.), "Атлетико" Мадрид" (Лига Европы 2010 и 2018 гг.) и "Вильярреал" (Лига Европы 2021 г.).

Major club finals since 2002: ???????? 19-0 non-????????



02 RM CL

04 Valencia EL

06 Sevilla EL

06 Barca CL

09 Barca CL

10 Atleti EL

11 Barca CL

14 Sevilla EL

15 Barca CL

15 Sevilla EL

16 Sevilla EL

17 RM CL

18 RM CL

18 Atleti EL

20 Sevilla EL

21 Villarreal EL

22 RM CL

23 Sevilla EL

24 RM CL — Colin Millar (@Millar_Colin) June 1, 2024

Добавим, что начиная с 2002 года в Суперкубке УЕФА испанские команды проигрывали представителям из других лиг только четыре раза: трижды это делала "Севилья" ("Милану" в 2007, "Баварии" 2020 и "Манчестер Сити" 2023 гг.) и "Вильярреал" ("Челси" в 2021 г.).