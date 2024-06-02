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Клубы Примеры не проигрывают в еврокубковых финалах командам из других стран 19 матчей подряд

Лига Чемпионов

Никто не знает, когда эта серия может прерваться

Клубы Примеры не проигрывают в еврокубковых финалах командам из других стран 19 матчей подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Реал" благодаря голам Карвахаля и Винисиуса обыграл "Боруссию" (2:0) в финале Лиги чемпионов. Этой победой сливочные продлили беспроигрышную серию в еврокубковых финалах с командами из других стран до 19 матчей подряд.

Последний раз испанцы проигрывали еврокубковые финальные матчи клубам вне Примеры в сезоне-2000/01. Тогда "Бавария" в финале ЛЧ одолела "Валенсию", а "Ливерпуль" победил "Алавес" в финале Кубка УЕФА. В общем, от Испании с тех пор шесть клубов выигрывали еврокубковые финалы с представителями других стран: "Валенсия" (Кубок УЕФА 2004 г.), "Реал" (ЛЧ 2002, 2017-18, 2022 и 2024 гг.), "Севилья" (Кубок УЕФА/Лига Европы 2006, 2014-16, 2020 и 2023 гг.), "Барселона" (ЛЧ 2006, 2009, 2011 и 2015 гг.), "Атлетико" Мадрид" (Лига Европы 2010 и 2018 гг.) и "Вильярреал" (Лига Европы 2021 г.).

Добавим, что начиная с 2002 года в Суперкубке УЕФА испанские команды проигрывали представителям из других лиг только четыре раза: трижды это делала "Севилья" ("Милану" в 2007, "Баварии" 2020 и "Манчестер Сити" 2023 гг.) и "Вильярреал" ("Челси" в 2021 г.).

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Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Севилья Вильярреал Валенсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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