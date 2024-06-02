Тони Кроос: Шесть титулов в Лиге чемпионов - это безумие, я никогда не думал, что достигну этого

Тони Кроос на мажорной ноте завершил свою клубную карьеру: именно он отдал результативную на Дани Карвахаля с углового, а позже был заменен под овации трибун. Немец присоединился к легенде "Реала" Пако Хенто и нынешним партнерам по команде - Карвахалю, Луке Модричу, Начо и теперь также имеют рекордные шесть титулов Лиги чемпионов. Тони Кроос заявил, что не может поверить в масштаб своего невероятного личного достижения.

"Это просто удивительно! Шесть титулов в Лиге чемпионов - это безумие, я никогда не думал, что достигну этого! Кажется, что в этих играх мы не можем проиграть. Вы не проигрываете в финалах. Думаю, это хорошая основа. Конечно, это происходит благодаря качеству, но менталитет просто сумасшедший. Это большая вера. Это то, что отличает этот клуб от других. Могло быть хуже. Это был план [завершить карьеру в "Реале" победой в Лиге чемпионов], хотя это трудно спланировать", - заявил Тони Кроос в интервью CBS Sports.

Добавим, что немецкий полузащитник еще сыграет на Чемпионате Европы в составе своей сборной. В общем Тони Кроос выиграл 24 трофея на клубном уровне: 11 с "Баварией" и 23 с "Реалом".