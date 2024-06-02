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Беллингем о победе в Лиге чемпионов: Это лучшая ночь в моей жизни

Лига Чемпионов

Англичанин непосредственно повлиял на победу в финале

Беллингем о победе в Лиге чемпионов: Это лучшая ночь в моей жизни

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джуд Беллингем был одним из творцов триумфа "Реала": полузащитник ассистировал Винисиусу при втором голе сливочных в ворота "Боруссии". Кроме того, англичанин присоединился к элитной группе из четырех своих соотечественников (Пол Ламберт, Оуэн Харгривз и Стив Макманаман), которые выиграли Лигу чемпионов с иностранным клубом. Джуд Беллингем после матча сказал, что играть в таком клубе как "Реал" надо демонстрировать очень высокий уровень игры.

"Я всегда мечтал сыграть в этих играх. Ты идешь по жизни с людьми, которые говорят тебе, что ты не можешь чего-то сделать. Такие дни, как этот, напоминают тебе об этом. Иногда бывает трудно, и ты думаешь, стоит ли оно того, но такие ночи, как эта, помогают тебе понять. Это лучшая ночь в моей жизни! Это особенное чувство. Некоторые из моих товарищей по команде имеют пять или шесть титулов, и они говорили, что наслаждайтесь первым, потому что это ощущение не похоже ни на одно другое, когда вы достигаете вершины горы. Да, важно поддерживать этот уровень, но никогда не забывайте о своем первом титуле и наслаждайтесь им. Они были лучшей командой в большинстве, но все сводится к моментам, и если вы не убьете нас, то это будет преследовать вас. За этот клуб трудно играть, когда ты приезжаешь сюда. Люди не осознают масштаба клуба. Быть здесь и справиться с давлением благодаря тому, что я сделал, - это очень хорошо. Давление очень большое. Вот почему победа для этого клуба является такой полезной. Ты выдерживаешь и выдерживаешь давление, а потом наслаждаешься такими моментами, пока все не начнется снова", - заявил Джуд Беллингем в интервью TNT Sports.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов английский полузащитник забил 4 гола и отдал 5 передач в 11 матчах этого турнира.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.06.2024 в 15:05
...а потім вони підписують Мбаппе і стара шлюха-барсюха піде під три чорти
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
02.06.2024 в 15:05
...а потім вони підписують Мбаппе і стара шлюха-барсюха піде під три чорти
Ответить
0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
02.06.2024 в 13:34
...а потім вони підписують Мбаппе і все піде під три чорти
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0
1

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