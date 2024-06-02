А король-то настоящий! Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов

После первого тайма на “Уэмбли” я собирался писать о том, почему решил “болеть” за “Боруссию”. О том, насколько осточертело господство “Реала” в Европе. Как здорово смотрелась команда из Дортмунда этой весной. О том, что футбол для зрителя и всегда предпочту умению брать титулы… Но закончился перерыв, и все пошло прахом.

Это был настоящий финал, в смысле зрелища. Подготовительная увертюра завершилась на исходе первой четверти часа, после чего в свои права вступил Его Величество Футбол. Полтора десятка голевых моментов распределились по матчу с должной равномерностью, учащаясь по мере приближения к финишу.

Если говорить об атаке и ее логическом завершении, то до перерыва на поле была одна команда, и в ее названии не было ничего королевского. “Боруссия” могла открывать счет четырежды, не считая офсайда в эпизоде со штангой Фюллькруга - то есть, явно “наиграла” на забитый мяч.

Но из раздевалки вышел совсем другой “Реал”. И началось то, что в истории Испании именуется Реконкистой - отвоевывание. Мадридцы отвоевали инициативу в игре, право на голы на победу, и в итоге отвоевали Кубок европейских чемпионов. Доказав всем, что он принадлежит им в пятнадцатый раз по праву сильного.

Последний шанс “Боруссии” Куртуа отобрал на 63-й минуте. А одиннадцать минут спустя Карвахаль забил гол, решивший судьбу поединка во всех отношениях. По моментам “Реал” лишь сравнялся с командой Терзича. Но это был ее конец: в дальнейшем счет мог и должен был только увеличиваться. Чем дело и кончилось.

В результате команда Анчелотти за тайм создала вдвое больше моментов, нежели соперник за всю игру. И у нас есть все основания говорить о закономерности счета. Если уж быть абсолютно точным, то идеально смотрелись бы на табло цифры 3:1 в ее пользу.

К судейству Винчича вопросов не имею. Потому и не стал лишний раз беспокоить своего консультанта Юстаса. Имею лишь риторический вопрос к ФИФА, превратившей современный футбол в разновидность единоборств. Говорю о позорной, на мой взгляд, трактовке эпизода в штрафной “Реала” на 30-й минуте.

Дело отнюдь не в том, кому ты симпатизируешь на поле. И даже не в том, могла ли после этого игра пойти и завершиться иначе. Никак не возьму в толк, отчего рефлекторно выставить руку на пути мяча - криминал, а откровенно и брутально подтолкнуть соперника, как это сделал Менди с Адейеми - норма.

Особенно возмущает, когда слышишь о том, что в таких матчах такое не судится. Как, впрочем, и сам по себе термин “недостаточность контакта”, не имеющий четко определенных границ. Но это я отвлекся. Еще раз: болельщиков “Реала” просят не беспокоиться - здесь речь о том, в каком направлении идет развитие футбола.

Ни о каком везении говорить тоже не приходится - Фортуна наблюдала за игрой со стороны с тщательно вымытыми руками.

Для меня ярчайшей личностью поединка несколько неожиданно стал Кроос. Неожиданно, потому что не припомню, когда бы выделял лучшего исключительно за счет исполнения стандартов. И одновременно архисправедливо - потому что это был его прощальный матч за “королей”. Как говорится, жизнь удалась.

После него самым заметным был Карвахаль, начавший с фактического сэйва, когда “съел” уже обыгравшего вратаря Адейеми, и закончивший победным голом. Третьим назову Винисиуса. В “Боруссии” больше других запомнился тот же Адейеми.

Кобель спасал свои ворота немного чаще, чем Куртуа. Но три раза из четырех - уже когда дортмундцы уступали в счете, тогда как его визави остался “сухим”.

Завершая разговор и поздравляя сторонников “Реала”, еще раз подчеркну: он взял свое по праву. Для любителя игры, которым я стал, постепенно эволюционируя от примитивного детского фанатизма, это самое важное. К слову, автор “болел” именно за эту команду, еще когда кое-кого из вас не было на свете.

Сегодня же он “болеет” за игру. И за тех, кто делает ее увлекательной. А еще, извините, не брызжет кипятком от того что все чаще побеждают тугие кошельки, снимающие сливки с конкурентов. Потому, наверное, еще и хотелось сопереживать “донору” суперклубов. Но это уже совсем другая история…

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