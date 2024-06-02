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Sofascore: Лунин - в команде сезона 2023/24 Лиги чемпионов

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В общем Реал имеет там трех представителей

Sofascore: Лунин - в команде сезона 2023/24 Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершился очередной розыгрыш Лиги чемпионов, в котором победу праздновал мадридский "Реал". Некоторые статистические порталы подытожили еврокубковый турнир, составив собственную команду сезона.

По данным Sofascore, наибольшее представительство в этой команде имеют "сливочные", где присутствуют Винисиус, Джуд Беллингем и наш Андрей Лунин. В защите представлены Рубен Диаш "Манчестер Сити", Матс Гуммельс "Боруссия" и Жуль Кюнде "Барселона". Что касается полузащиты, то кроме двух игроков "Реала" там также присутствуют Йозуа Киммих "Бавария", Букайо Сака "Арсенал" и Антуан Гризманн "Атлетико". Двойку форвардов представляют Килиан Мбаппе "ПСЖ" и Гарри Кейн "Бавария".

Добавим, что Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 8 матчей в Лиге чемпионов, совершив 38 сейвов (третий показатель на нынешнем розыгрыше турнира) и дважды свои ворота оставил сухими. В целом для нашего голкипера это уже вторая победа в самом престижном еврокубке.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Андрей Лунин SofaScore
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Гресь
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