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Sofascore: Лунин - в команде сезона 2023/24 Лиги чемпионов
В общем Реал имеет там трех представителей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился очередной розыгрыш Лиги чемпионов, в котором победу праздновал мадридский "Реал". Некоторые статистические порталы подытожили еврокубковый турнир, составив собственную команду сезона.
По данным Sofascore, наибольшее представительство в этой команде имеют "сливочные", где присутствуют Винисиус, Джуд Беллингем и наш Андрей Лунин. В защите представлены Рубен Диаш "Манчестер Сити", Матс Гуммельс "Боруссия" и Жуль Кюнде "Барселона". Что касается полузащиты, то кроме двух игроков "Реала" там также присутствуют Йозуа Киммих "Бавария", Букайо Сака "Арсенал" и Антуан Гризманн "Атлетико". Двойку форвардов представляют Килиан Мбаппе "ПСЖ" и Гарри Кейн "Бавария".
Добавим, что Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 8 матчей в Лиге чемпионов, совершив 38 сейвов (третий показатель на нынешнем розыгрыше турнира) и дважды свои ворота оставил сухими. В целом для нашего голкипера это уже вторая победа в самом престижном еврокубке.
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