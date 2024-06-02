Тони Кроос и Тибо Куртуа в матче против Боруссии одержали юбилейные победы в составе Реала

Мадридский "Реал" вчера получил свой 15-й трофей в Лиге чемпионов. Тони Кроос, Лука Модрич, Начо и Дани Карвахаль уже сравнялись по количеству выигранных "ушастых" с Пако Хенто (по 6 кубков). Впрочем, для немца и его одноклубника Тибо Куртуа эта победа стала еще юбилейной.

Тони Кроос в своем последнем матче в клубной карьер одержал 300 победу в составе "сливочных". Для этого немцу понадобилось 465 матчей. На счету Тибо Куртуа 150 побед в составе "Реала". Бельгийцу понадобилось для этого провести 235 поединков.

Добавим, что в целом в составе "сливочных" Тони Кроос получил 23 трофея, а Тибо Куртуа имеет уже 10 трофеев.