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Тони Кроос и Тибо Куртуа в матче против Боруссии одержали юбилейные победы в составе Реала

Лига Чемпионов

Прекрасные достижения этих двух игроков

Тони Кроос и Тибо Куртуа в матче против Боруссии одержали юбилейные победы в составе Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" вчера получил свой 15-й трофей в Лиге чемпионов. Тони Кроос, Лука Модрич, Начо и Дани Карвахаль уже сравнялись по количеству выигранных "ушастых" с Пако Хенто (по 6 кубков). Впрочем, для немца и его одноклубника Тибо Куртуа эта победа стала еще юбилейной.

Тони Кроос в своем последнем матче в клубной карьер одержал 300 победу в составе "сливочных". Для этого немцу понадобилось 465 матчей. На счету Тибо Куртуа 150 побед в составе "Реала". Бельгийцу понадобилось для этого провести 235 поединков.

Добавим, что в целом в составе "сливочных" Тони Кроос получил 23 трофея, а Тибо Куртуа имеет уже 10 трофеев.

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Тони Кроос Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
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