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Карвахаль - о финале ЛЧ: Конечно, терпеть мы умеем, но, поверьте, хотелось бы мне проще выигрывать в таких матчах

Лига Чемпионов

Игрок безгранично счастлив

Карвахаль - о финале ЛЧ: Конечно, терпеть мы умеем, но, поверьте, хотелось бы мне проще выигрывать в таких матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Дани Карвахаль был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором его команда победила "Боруссию" Д (2:0). Один из голов забил именно Дани. Игрок поделился впечатлениями от триумфа в турнире.

"Я не смогу нормально описать то, на что похожи эти чувства. Соглашусь с тем, что безмерно счастлив. Эта игра была очень сложной. Мы догадывались об этом во время подготовки. Выбрались из первого тайма невредимыми и знали, что моменты у нас пойдут. Честно сказать, мы не заслуживали даже ничью до перерыва. Конечно, терпеть мы умеем, но, поверьте, хотелось бы мне проще выигрывать в таких матчах.

Я приходил на угловые большую часть сезона. Решительность - вот ключ в моем подходе: я пробил головой один раз и сразу подумал о том, что мне надо забить второй мяч.

Это невероятно. У меня просто нет слов. Я выиграл Лигу чемпионов в шестой раз - это немыслимо. Я вошел в избранную группу, в которой всего пять игроков, которым довелось выиграть этот турнир шесть раз. Уникальное чувство. Я очень рад, что пишу историю вместе с "Реалом".

Невероятно. С детства я выкладывался на полную катушку, и друзья всегда говорили мне: "Полегче, это не Лига чемпионов". Думаю, это как нельзя лучше говорит о том, как нелегко завоевать этот трофей. На клубном уровне нет ничего важнее. Мне удалось выиграть еще один Кубок чемпионов, и я очень благодарен за это", - сказал Карвахаль.

В текущем сезоне Карвахаль провел за "Реал" 41 матч, забил 6 голов, отдал 5 ассистов, заработал 9 желтых и 1 красную карточку.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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