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Малиновский - о финале ЛЧ: Играют две команды, а побеждает Мадрид

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Украинский хавбек высказался о триумфе мадридского клуба

Малиновский - о финале ЛЧ: Играют две команды, а побеждает Мадрид

twitter.com/GenoaCFC

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Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о победе мадридского "Реала" над дортмундской "Боруссией" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

"Впечатления от финала Лиги чемпионов только положительные, классный матч в исполнении обоих оппонентов. Как говорится, играют две команды, а побеждает Мадрид. Поздравляем Андрея Лунина с этой победой!

Как "Реалу" удается побеждать? Есть такие команды, например, "Ювентус" в Италии, которые, как бы ни играли, всегда берут трофей. Конечно, это высокие индивидуальные качества футболистов мирового уровня. Там играют лучшие. Очень трудно противостоять такой команде.

"Боруссия" имела много шансов в первом тайме. Они очень классно играли, но это футбол. Очень жаль, конечно", - сказал Малиновский.

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Боруссия (Дортмунд) Руслан Малиновский Реал (Мадрид) Дженоа (Генуя)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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