Малиновский - о финале ЛЧ: Играют две команды, а побеждает Мадрид

Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о победе мадридского "Реала" над дортмундской "Боруссией" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

"Впечатления от финала Лиги чемпионов только положительные, классный матч в исполнении обоих оппонентов. Как говорится, играют две команды, а побеждает Мадрид. Поздравляем Андрея Лунина с этой победой!

Как "Реалу" удается побеждать? Есть такие команды, например, "Ювентус" в Италии, которые, как бы ни играли, всегда берут трофей. Конечно, это высокие индивидуальные качества футболистов мирового уровня. Там играют лучшие. Очень трудно противостоять такой команде.

"Боруссия" имела много шансов в первом тайме. Они очень классно играли, но это футбол. Очень жаль, конечно", - сказал Малиновский.