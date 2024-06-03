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Малиновский - о финале ЛЧ: Играют две команды, а побеждает Мадрид
Украинский хавбек высказался о триумфе мадридского клуба
twitter.com/GenoaCFC
Полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о победе мадридского "Реала" над дортмундской "Боруссией" (2:0) в финале Лиги чемпионов.
"Впечатления от финала Лиги чемпионов только положительные, классный матч в исполнении обоих оппонентов. Как говорится, играют две команды, а побеждает Мадрид. Поздравляем Андрея Лунина с этой победой!
Как "Реалу" удается побеждать? Есть такие команды, например, "Ювентус" в Италии, которые, как бы ни играли, всегда берут трофей. Конечно, это высокие индивидуальные качества футболистов мирового уровня. Там играют лучшие. Очень трудно противостоять такой команде.
"Боруссия" имела много шансов в первом тайме. Они очень классно играли, но это футбол. Очень жаль, конечно", - сказал Малиновский.
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