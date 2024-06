УЕФА назвала лучшего игрока прошедшего сезона Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В ушедшем розыгрыше турнира бразилец отличился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 играх.

Также Винисиус стал автором второго гола в ворота дортмундской "Боруссии" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

✨???????? Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season ????#UCLfinal