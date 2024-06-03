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УЕФА назвала лучшего игрока прошедшего сезона Лиги чемпионов
В решающих матчах он был на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
В ушедшем розыгрыше турнира бразилец отличился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 играх.
Также Винисиус стал автором второго гола в ворота дортмундской "Боруссии" (2:0) в финале Лиги чемпионов.
✨???????? Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season ????#UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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