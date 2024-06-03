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УЕФА назвала лучшего игрока прошедшего сезона Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

В решающих матчах он был на высоте

УЕФА назвала лучшего игрока прошедшего сезона Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В ушедшем розыгрыше турнира бразилец отличился 6 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 10 играх.

Также Винисиус стал автором второго гола в ворота дортмундской "Боруссии" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов лучший игрок Винисиус Жуниор
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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