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Без лучшего бомбардира. Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
11-ка лучших
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24.
В неё вошли по четыре игрока мадридского "Реала" и дортмундской "Боруссии", а также по одному футболисту "Пари Сен-Жермен", "Баварии" и "Манчестер Сити".
Вратарь: Грегор Кобель ("Боруссия Д");
Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — "Реал"), Матс Хуммельс, Ян Матсен (оба — "Боруссия Д");
Полузащитники: Витинья ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("Боруссия Д"), Джуд Беллингем ("Реал")
Нападающие: Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Харри Кейн ("Бавария").
Стоит отметить отсутствие в составе нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, разделившего звание лучшего бомбардира прошлого розыгрыша Лиги чемпионов с Харри Кейном (8 голов).
????✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024
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