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УЕФА назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона Лиги чемпионов
Англичанин внес весомый вклад в победу на турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитника "Реала" Джуда Беллингема признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
В прошлом розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира англичанин отметился 4 голами и 5 результативными передачами в 11 матчах.
Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! ????#UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024
Также Джуд Беллингем ассистировал Винисиусу во время второго гола в ворота "Боруссии" (2:0) в финале Лиги чемпионов.
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