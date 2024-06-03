  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Англичанин внес весомый вклад в победу на турнире

УЕФА назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитника "Реала" Джуда Беллингема признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

В прошлом розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира англичанин отметился 4 голами и 5 результативными передачами в 11 матчах.

Также Джуд Беллингем ассистировал Винисиусу во время второго гола в ворота "Боруссии" (2:0) в финале Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Без лучшего бомбардира. Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов
yellow-arrow
УЕФА назвала лучшего игрока прошедшего сезона Лиги чемпионов
yellow-arrow
Малиновский - о финале ЛЧ: Играют две команды, а побеждает Мадрид
Лига чемпионов Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости