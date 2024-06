УЕФА назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона Лиги чемпионов

Полузащитника "Реала" Джуда Беллингема признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2023/24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

В прошлом розыгрыше самого престижного еврокубкового турнира англичанин отметился 4 голами и 5 результативными передачами в 11 матчах.

Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! ????#UCLfinal