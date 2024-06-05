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Лунин не поздравил Куртуа с победой в Лиге чемпионов - Relevo
Далось в знаки разочарование Андрея
Relevo
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин не поздравил одноклубника Тибо Куртуа с победой в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Relevo.
По данным журналистам издания, по окончании финального матча с дортмундской "Боруссии" Лунин старался избегать бельгийского голкипера, но всё же согласился сделать совместного фото со своими коллегами по амлуа и тренером вратарей "сливочных" Луисом Льописом.
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Отмечается, что Лунин был недоволен решением тренерского штаба "Реала" не выпустить его на финал Лиги чемпионов. Окружение 25-летнего футболиста также сочло выбор в пользу Куртуа несправедливым.
Напомним, Лунин принял участие в 31 матче за "Реал" во всех турнирах, в 12 из которых отстоял "на ноль".
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