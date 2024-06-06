Журналист: Я зашел на финал Лиги Чемпионов с помощью взятки охраннику

Журналист британского Daily Mail Аадам Пател в своей статье на сайте издания в среду рассказал историю своего проникновения на финал Лиги Чемпионов-2024 на лондонском "Уэмбли" между мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией". Как сообщается в статье, после нескольких попыток ему удалось пробраться на стадион без билета и личного досмотра благодаря взятке, данной охраннику.

"Я пришел за два часа до начала матча в обычной одежде, без цветов одной из команд", - сообщил Пател. "Пытался пройти охранников на олимпийских ступеньках, но они не пропустили без билета. Тогда я пошел в другое место, показал в телефоне старый билет на другой матч, и меня пропустили без вопросов. Некоторые другие болельщики также пытались сделать это. Часть пропустили, часть - нет".

"Уже на самом входе я видел, как пытавшихся пройти без билета выгоняли или даже арестовывали. Полиция в итоге арестовала 53-ех человек. Я спросил стюардов, могу ли заплатить им за проход. Они отказывались, говоря, что на этот раз это слишком рискованно, поскольку полицейских в три раза больше, чем было на Евро-2020 и охрана очень плотна".

"Я спросил, знают ли они других стюардов, которые могут помочь. Они не знали. Тогда я пошел к входам для инвалидов. Там мне также поначалу отказали, но сказали, к каким воротам можно пойти, чтобы меня пропустили со взяткой. Правда, на тех воротах стюард сказал, что возьмет не меньше, чем четырехзначную сумму. Напоминая, что на черном рынке билеты стоят гораздо больше и что сумма должна быть значительной для него, если он потеряет свою работу. Я пытался снизить сумму до сотни фунтов. Он отказался, но не заявил обо мне".

"На другом входе для инвалидов я предложил 100 фунтов, мне сказали вернуться позже, когда будет больше людей. Тогда я пошел к еще одному входу, предложил 150 фунтов, хотя у меня были лишь 100, и там меня сразу же согласились пропустить. Охранник провел меня через дверь, делая вид, что сканирует мой телефон, и сказал незаметно отдать ему деньги. Я отдал сто, и он не проверил сумму. А в то время другой охранник рядом делал вид, что проводит личный досмотр другого болельщика".

"Эта сделка состоялась менее чем за минуту, и я попал на финал Лиги Чемпионов на "Уэмбли" без билета и без личного досмотра. И на стадионе меня ни разу не просили показать билет".

Также Пател рассказал о предыдущих попытках болельщиков пробраться на "Уэмбли" без билета. Напоминая, что и на финал Евро-2020, и на матчи там же в 2022-ом году можно было пробраться с помощью взятки охранникам. "Тогда болельщики рассказывали, что видели стюарда с карманами, полными денег и что охранник указывал положить деньги ему в карман, пока он проводит досмотр".

"Я знаю болельщика, видевшего нескольких других заплативших стюарду 150 фунтов. Тогда он сам подошел к стюарду, заявил, что снял это на видео и пойдет в полицию, если стюард не пропустит его на матч бесплатно. Также видел заявления в соцсетях о том, что пробраться на "Уэмбли" легче, чем на любой другой стадион, на который они пытались".

"Пять миллионов фунтов были вложены в создание "стального кольца", и все равно пробраться было легко", - заявил журналист.