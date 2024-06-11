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"Хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло". Рац вспомнил, как поругался с Луческу после поражения от Барселоны

Лига Чемпионов
Обновлено

Горняки тогда сгорели 1:5, а Мирча обвинил защитника в двух голах

"Хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло". Рац вспомнил, как поругался с Луческу после поражения от Барселоны

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Разван Рац вспомнил о конфликте с экс-тренером "горняков" Мирчей Луческу после матча с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:5) в сезоне 2010/11.

"Я тогда давал интервью после матча и Луческу прошел мимо меня и сказал: "Скажи им, что мы пропустили два гола из-за тебя!.

Я был шокирован, хотелось схватить микрофон и ударить его по голове, я не шучу! Я хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло или ударить его. Но я сразу подумал, что это будет конец моей карьеры", – сказал Рац.

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Разван Рац Мирча Луческу Барселона Шахтер (Донецк)
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Источник:
iamsport.ro
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 17:46
Я не здивований... це ж "вялікій" шахтьор...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 17:46
Я не здивований... це ж "вялікій" шахтьор...
Ответить
0
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