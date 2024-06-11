"Хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло". Рац вспомнил, как поругался с Луческу после поражения от Барселоны

Бывший защитник "Шахтера" Разван Рац вспомнил о конфликте с экс-тренером "горняков" Мирчей Луческу после матча с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:5) в сезоне 2010/11.

"Я тогда давал интервью после матча и Луческу прошел мимо меня и сказал: "Скажи им, что мы пропустили два гола из-за тебя!.

Я был шокирован, хотелось схватить микрофон и ударить его по голове, я не шучу! Я хотел взять микрофон и запихнуть ему в горло или ударить его. Но я сразу подумал, что это будет конец моей карьеры", – сказал Рац.