Динамо планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона в польском Лодзе

" Динамо " в следующем сезоне планирует проводить матчи еврокубков в польском Лодзе. Об этом сообщил совладелец местного ФК "Лодзь" Томаш Сальский.

"Есть идея, чтобы наш стадион принимал еврокубковые матчи киевского "Динамо“. Стороны вернулись к обсуждению этой темы, поскольку "Лодзь“ является хорошим организатором. Возможно, такие матчи снова будут проводиться на нашем стадионе.

Переговоры по этому поводу ведутся президентом клуба Ольшовым, и он обязательно поделится их результатами в ближайшее время. На данный момент, у нас нет конкретных ответов на этот вопрос", — сказал Сальский в эфире одного из польских телеканалов.