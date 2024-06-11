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Динамо планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона в польском Лодзе

Лига Чемпионов
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Стороны ведут переговоры

Динамо планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона в польском Лодзе

Фото: пресс-служба УАФ

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"Динамо" в следующем сезоне планирует проводить матчи еврокубков в польском Лодзе. Об этом сообщил совладелец местного ФК "Лодзь" Томаш Сальский.

"Есть идея, чтобы наш стадион принимал еврокубковые матчи киевского "Динамо“. Стороны вернулись к обсуждению этой темы, поскольку "Лодзь“ является хорошим организатором. Возможно, такие матчи снова будут проводиться на нашем стадионе.

Переговоры по этому поводу ведутся президентом клуба Ольшовым, и он обязательно поделится их результатами в ближайшее время. На данный момент, у нас нет конкретных ответов на этот вопрос", — сказал Сальский в эфире одного из польских телеканалов.

Напомним, для киевского "Динамо" еврокубковая кампания 2024/2025 начнется со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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