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Динамо планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона в польском Лодзе
Стороны ведут переговоры
Фото: пресс-служба УАФ
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"Есть идея, чтобы наш стадион принимал еврокубковые матчи киевского "Динамо“. Стороны вернулись к обсуждению этой темы, поскольку "Лодзь“ является хорошим организатором. Возможно, такие матчи снова будут проводиться на нашем стадионе.
Переговоры по этому поводу ведутся президентом клуба Ольшовым, и он обязательно поделится их результатами в ближайшее время. На данный момент, у нас нет конкретных ответов на этот вопрос", — сказал Сальский в эфире одного из польских телеканалов.
Напомним, для киевского "Динамо" еврокубковая кампания 2024/2025 начнется со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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