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Гвардиола: Хотел бы встретиться с Жироной в ½ или ¼ Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Тренер Манчестер Сити в восторге от каталонской команды

Гвардиола: Хотел бы встретиться с Жироной в ½ или ¼ Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/ManCity

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Бывший наставник "Барселоны" – о главной сенсации Ла Лиги.

“Я хотел бы встретиться с “Жироной” в полуфинале или четвертьфинале Лиги чемпионов. Это было бы очень хорошим знаком. Я думаю, что мы все еще не осознаем жесткости, с которой они этого достигли. "Жирона" оказалась третьей и боролась за две первые позиции. То, как она играла... это жемчужина".

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"Я убежден, что "Жирона" сделает правильные шаги, чтобы стать стабильной командой. Мы должны получить их на много-много лет в Примере. И если время от времени они смогут играть в Европе, это будет очень хорошо. Я не знаю, что я могу еще сказать, потому что это было очень необычно”, – заявил Пеп.

Гвардиола возглавил "Барселону" в 2008 году. "Жирона" тогда поднялась с третьего дивизиона в Сегунду.

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Источник:
Diari de Girona
Опубликовал: Александр Симченко
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