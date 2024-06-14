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Гвардиола: Хотел бы встретиться с Жироной в ½ или ¼ Лиги чемпионов
Тренер Манчестер Сити в восторге от каталонской команды
Фото: twitter.com/ManCity
Бывший наставник "Барселоны" – о главной сенсации Ла Лиги.
“Я хотел бы встретиться с “Жироной” в полуфинале или четвертьфинале Лиги чемпионов. Это было бы очень хорошим знаком. Я думаю, что мы все еще не осознаем жесткости, с которой они этого достигли. "Жирона" оказалась третьей и боролась за две первые позиции. То, как она играла... это жемчужина".
"Я убежден, что "Жирона" сделает правильные шаги, чтобы стать стабильной командой. Мы должны получить их на много-много лет в Примере. И если время от времени они смогут играть в Европе, это будет очень хорошо. Я не знаю, что я могу еще сказать, потому что это было очень необычно”, – заявил Пеп.
Гвардиола возглавил "Барселону" в 2008 году. "Жирона" тогда поднялась с третьего дивизиона в Сегунду.
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