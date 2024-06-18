Сегодня начинается еврокубковый сезон 2024/25

Сегодня, восемнадцатого июня 2024-го года, начинается клубный еврокубковый сезон 2024/25. Первые его действия состоятся не на футбольном поле, а в зале для жеребьевки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (15:00), Лиги Европы (16:00) и Лиги конференций (17:00).

Украина на этом раунде не представлена, но в жеребьевке примут участие представители некоторых конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, а также команды, которые могут влиять на посев / не посев наших клубов.

Сезон продлится до 31-го мая 2025-го года, когда в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов. Перед тем (28-го мая) в Варшаве пройдет финал Лиги конференций, а еще раньше (21-го мая) – финал Лиги Европы в Бильбао.

Украина в евросезоне 2024/25 будет представлена пятью клубами ("Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье").