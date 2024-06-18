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Сегодня начинается еврокубковый сезон 2024/25
Состоятся жеребьевки первого раунда квалификации трех турниров
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, восемнадцатого июня 2024-го года, начинается клубный еврокубковый сезон 2024/25. Первые его действия состоятся не на футбольном поле, а в зале для жеребьевки.
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Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (15:00), Лиги Европы (16:00) и Лиги конференций (17:00).
Украина на этом раунде не представлена, но в жеребьевке примут участие представители некоторых конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, а также команды, которые могут влиять на посев / не посев наших клубов.
Сезон продлится до 31-го мая 2025-го года, когда в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов. Перед тем (28-го мая) в Варшаве пройдет финал Лиги конференций, а еще раньше (21-го мая) – финал Лиги Европы в Бильбао.
Украина в евросезоне 2024/25 будет представлена пятью клубами ("Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье").
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