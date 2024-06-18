  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня начинается еврокубковый сезон 2024/25
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня начинается еврокубковый сезон 2024/25

Лига Чемпионов
Обновлено

Состоятся жеребьевки первого раунда квалификации трех турниров

Сегодня начинается еврокубковый сезон 2024/25

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, восемнадцатого июня 2024-го года, начинается клубный еврокубковый сезон 2024/25. Первые его действия состоятся не на футбольном поле, а в зале для жеребьевки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов (15:00), Лиги Европы (16:00) и Лиги конференций (17:00).

Украина на этом раунде не представлена, но в жеребьевке примут участие представители некоторых конкурентов Украины в Таблице коэффициентов, а также команды, которые могут влиять на посев / не посев наших клубов.

Сезон продлится до 31-го мая 2025-го года, когда в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов. Перед тем (28-го мая) в Варшаве пройдет финал Лиги конференций, а еще раньше (21-го мая) – финал Лиги Европы в Бильбао.

Украина в евросезоне 2024/25 будет представлена пятью клубами ("Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1", "Полесье").

По теме
yellow-arrow
Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Макаренко и Беседина узнает соперника
yellow-arrow
Гвардиола: Хотел бы встретиться с Жироной в ½ или ¼ Лиги чемпионов
yellow-arrow
Динамо планирует проводить еврокубковые матчи следующего сезона в польском Лодзе
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости