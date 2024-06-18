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Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Макаренко и Беседина узнает соперника

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Жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Макаренко и Беседина узнает соперника

Фото: Ордабаси

Новина українською

Во вторник, восемнадцатого июня 2024-го года, в 15:00 состоится первое еврокубковое действие сезона 2024/25 – жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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В нем будут фигурировать 28 команд, четырнадцать из которых – сеяные, а еще четырнадцать – не сеяные.

В результате жеребьевки сформируются 14 игровых пар (сеяные против не сеяных), которые будут определять между собой обладателей путевок во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Неудачники этих пар переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Сеяные:

  • "Слован" (Словакия);
  • "Лудогорец" (Болгария);
  • ХИК (Финляндия);
  • Флора (Эстония);
  • FCSB (Румыния);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • "Пюник" (Армения);
  • РФШ (Латвия);
  • "Петрокуб" (Молдова);
  • "Балкани" (Косово);
  • "Борац" (Босния и Грецеговина).

Не сеяные:

  • "Динамо" (Батуми, Грузия);
  • "Целье" (Словения);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта);
  • "Ларн" (Северная Ирландия);
  • "Динамо" (Минск, Беларусь);
  • "Паневежис" (Литва);
  • "Ордабасы" (Казахстан);
  • "Викингур" (Исландия);
  • "Струга" (Северная Македония);
  • "Дифферданж" (Люксембург);
  • "Дечич" (Черногория);
  • "Эгнатия" (Албания);
  • "УЭ Санта-Колома" (Андорра);
  • "Виртус" (Сан-Марино).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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