Лига Чемпионов
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Известен соперник команды Макаренко и Беседина в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов
14 пар
пресслужба Ордабаси
18 июня состоялось первое еврокубковое действие сезона 2024/25 - жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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В нем фигурировали 28 команд, четырнадцать из которых - сеяные, а еще четырнадцать - не сеяные.
Своих соперников, в частности, узнал казахский "Ордабасы", за который выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин.
Пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:
- "Слован" (Словакия) - "Струга" (Северная Македония)
- "Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Дечич" (Черногория)
- "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Эгнатия" (Албания)
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
- "Балкани" (Косово) - "Санта Колома" (Андорра)
- "Флора" Талинн (Эстония) - "Целье" (Словения)
- "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Дифферданж" (Люксембург)
- "Паневежис" (Литва) - "ГИК" (Финляндия)
- "РФШ" (Латвия) - "Ларн" (Северная Ирландия)
- "Викингур" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)
- "Виртус" (Сан-Марино) - FCSB (Румыния)
- "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Батуми (Грузия)
- "Ордабасы" (Казахстан) - "Петрокуб" (Молдова)
- "Динамо" Минск (Беларусь) - "Пюник" (Армения)
Неудачники этих пар переместятся во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
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жека-киев (биг виладж)
18.06.2024 в 15:29
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