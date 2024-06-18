Известен соперник команды Макаренко и Беседина в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

18 июня состоялось первое еврокубковое действие сезона 2024/25 - жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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В нем фигурировали 28 команд, четырнадцать из которых - сеяные, а еще четырнадцать - не сеяные.

Своих соперников, в частности, узнал казахский "Ордабасы", за который выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

"Слован" (Словакия) - "Струга" (Северная Македония)

"Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Дечич" (Черногория)

"Борац" (Босния и Герцеговина) - "Эгнатия" (Албания)

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Балкани" (Косово) - "Санта Колома" (Андорра)

"Флора" Талинн (Эстония) - "Целье" (Словения)

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Дифферданж" (Люксембург)

"Паневежис" (Литва) - "ГИК" (Финляндия)

"РФШ" (Латвия) - "Ларн" (Северная Ирландия)

"Викингур" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Виртус" (Сан-Марино) - FCSB (Румыния)

"Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Батуми (Грузия)

"Ордабасы" (Казахстан) - "Петрокуб" (Молдова)

"Динамо" Минск (Беларусь) - "Пюник" (Армения)

Неудачники этих пар переместятся во второй квалификационный раунд Лиги Европы.