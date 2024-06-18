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Известен соперник команды Макаренко и Беседина в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

14 пар

Известен соперник команды Макаренко и Беседина в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

пресслужба Ордабаси

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

18 июня состоялось первое еврокубковое действие сезона 2024/25 - жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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В нем фигурировали 28 команд, четырнадцать из которых - сеяные, а еще четырнадцать - не сеяные.

Своих соперников, в частности, узнал казахский "Ордабасы", за который выступают украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

  • "Слован" (Словакия) - "Струга" (Северная Македония)
  • "Нью Сейнтс" (Уэльс) - "Дечич" (Черногория)
  • "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Эгнатия" (Албания)
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
  • "Балкани" (Косово) - "Санта Колома" (Андорра)
  • "Флора" Талинн (Эстония) - "Целье" (Словения)
  • "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Дифферданж" (Люксембург)
  • "Паневежис" (Литва) - "ГИК" (Финляндия)
  • "РФШ" (Латвия) - "Ларн" (Северная Ирландия)
  • "Викингур" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)
  • "Виртус" (Сан-Марино) - FCSB (Румыния)
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Батуми (Грузия)
  • "Ордабасы" (Казахстан) - "Петрокуб" (Молдова)
  • "Динамо" Минск (Беларусь) - "Пюник" (Армения)

Неудачники этих пар переместятся во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

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жека-киев (биг виладж)
18.06.2024 в 15:29
Лудогорець" - Болгарія
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
18.06.2024 в 15:29
Лудогорець" - Болгарія
Ответить
0
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