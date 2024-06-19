Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Сегодня Динамо узнает своего первого соперника

В среду, 19-го июня 2024-го года, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем, в частности, будет фигурировать и вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

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Всего же в процедуре примут участие 28 команд, которые будут разделены на два пути – путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути команды еще будут поделены на две группы – сеяные и не сеяные. "Динамо" будет сеяным на своем пути.

Путь представителей лиг

Сеяные:

"Фенербахче" (Турция);

"Динамо" (Киев, Украина) .

Не сеяные:

"Партизан" (Сербия) ;

"Лугано" (Швейцария).

Путь чемпионов

Сеяные:

ПАОК (Греция) ;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Ференцварош" (Венгрия);

"Карабах" (Азербайджан);

"Слован" (Словакия);

"Буде-Глимт" (Норвегия);

"Лудогорец" (Болгария);

"Мидтьюлланн" (Дания);

"Спарта" (Чехия);

"Мальме" (Швеция);

АПОЭЛ (Кипр);

ХИК (Финляндия).

Не сеяные:

"Флора" (Эстония);

FCSB (Румыния);

КИ Клаксвик (Фарерские острова);

"Шемрок Роверс" (Ирландия);

"Линкольнд Ред Импс" (Гибралтар);

"Нью-Сейнтс" (Уэльс);

"Пюник" (Армения);

РФШ (Латвия);

"Петрокуб" (Молдова);

"Балкани" (Косово);

"Борац" (Босния и Герцеговина);

"Ягеллония" (Польша) .

Кроме "Динамо", интересна также судьба команд, которые являются представителями конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Это "Партизан" (Сербия) и "Ягеллония" (Польша). Конкурентом "Шахтера" в рейтинге клубов (борьба за шансы получить прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26) является ПАОК (Греция).

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Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в 13:00.

Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).