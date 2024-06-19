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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Сегодня Динамо узнает своего первого соперника

Лига Чемпионов
Обновлено

Вариантов – два

Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Сегодня Динамо узнает своего первого соперника

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В среду, 19-го июня 2024-го года, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем, в частности, будет фигурировать и вице-чемпион Украины киевское "Динамо".

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Всего же в процедуре примут участие 28 команд, которые будут разделены на два пути – путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути команды еще будут поделены на две группы – сеяные и не сеяные. "Динамо" будет сеяным на своем пути.

Путь представителей лиг

Сеяные:

  • "Фенербахче" (Турция);
  • "Динамо" (Киев, Украина).

Не сеяные:

  • "Партизан" (Сербия);
  • "Лугано" (Швейцария).

Путь чемпионов

Сеяные:

  • ПАОК (Греция);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Карабах" (Азербайджан);
  • "Слован" (Словакия);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия);
  • "Лудогорец" (Болгария);
  • "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Спарта" (Чехия);
  • "Мальме" (Швеция);
  • АПОЭЛ (Кипр);
  • ХИК (Финляндия).

Не сеяные:

  • "Флора" (Эстония);
  • FCSB (Румыния);
  • КИ Клаксвик (Фарерские острова);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Линкольнд Ред Импс" (Гибралтар);
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
  • "Пюник" (Армения);
  • РФШ (Латвия);
  • "Петрокуб" (Молдова);
  • "Балкани" (Косово);
  • "Борац" (Босния и Герцеговина);
  • "Ягеллония" (Польша).

Кроме "Динамо", интересна также судьба команд, которые являются представителями конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Это "Партизан" (Сербия) и "Ягеллония" (Польша). Конкурентом "Шахтера" в рейтинге клубов (борьба за шансы получить прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26) является ПАОК (Греция).

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Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в 13:00.

Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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