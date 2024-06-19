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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Сегодня Динамо узнает своего первого соперника
Вариантов – два
Фото: ФК Динамо Київ
В среду, 19-го июня 2024-го года, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем, в частности, будет фигурировать и вице-чемпион Украины киевское "Динамо".
Всего же в процедуре примут участие 28 команд, которые будут разделены на два пути – путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути команды еще будут поделены на две группы – сеяные и не сеяные. "Динамо" будет сеяным на своем пути.
Сеяные:
- "Фенербахче" (Турция);
- "Динамо" (Киев, Украина).
Не сеяные:
- "Партизан" (Сербия);
- "Лугано" (Швейцария).
Сеяные:
- ПАОК (Греция);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Ференцварош" (Венгрия);
- "Карабах" (Азербайджан);
- "Слован" (Словакия);
- "Буде-Глимт" (Норвегия);
- "Лудогорец" (Болгария);
- "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Спарта" (Чехия);
- "Мальме" (Швеция);
- АПОЭЛ (Кипр);
- ХИК (Финляндия).
Не сеяные:
- "Флора" (Эстония);
- FCSB (Румыния);
- КИ Клаксвик (Фарерские острова);
- "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Линкольнд Ред Импс" (Гибралтар);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- "Пюник" (Армения);
- РФШ (Латвия);
- "Петрокуб" (Молдова);
- "Балкани" (Косово);
- "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Ягеллония" (Польша).
Кроме "Динамо", интересна также судьба команд, которые являются представителями конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Это "Партизан" (Сербия) и "Ягеллония" (Польша). Конкурентом "Шахтера" в рейтинге клубов (борьба за шансы получить прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26) является ПАОК (Греция).
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Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в 13:00.
Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).
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