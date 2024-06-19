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Динамо узнает соперника. Видеотрансляция жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ

Лига Чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 19.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо узнает соперника. Видеотрансляция жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В швейцарском Ньоне в среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Среди прочих, своего соперника узнает и вице-чемпион Украины "Динамо".

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О его потенциальных соперниках и обо всех участниках жеребьевки – по ссылке.

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Начало процедуры – в 13:00.

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. 13:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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