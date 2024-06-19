Кейн и Мбаппе стали лучшими бомбардирами ЛЧ с 8-ю голами. Так мало забивали 14 лет назад. В чём причина?

Лига Чемпионов сезона 2023/24 завершилась очередным триумфом мадридского "Реала", и в этой новости мало удивительного. Однако было в турнире нечто, что в последний раз случалось довольно-таки давно. А именно количество голов, которые забил лучший бомбардир (в нашем случае таких умельцев сразу двое – Харри Кейн и Килиан Мбаппе). Форварды смогли поразить ворота соперников лишь 8 раз. В последний раз столько же в ЛЧ сезона 2009/10 на заре своей карьеры забивал аргентинец Лионель Месси. Давайте разберёмся, в чём же причина таких низких показателей. Может быть, такие цифры будут становиться нормой для главного турнира Старого Света?

Немного истории

Если уйти немного в историю Лиги Чемпионов и проанализировать показатели лучших бомбардиров, начиная с сезона 2000/01 по 2009/10, то увидим, что общая результативность была невысокой. Топовые страйкеры смогли отличиться 10 или более раз лишь трижды: дважды это был нидерландец Рууд ван Нистелрой (10 и 12 голов) и единожды бразилец Кака (те же 10 голов). А вот с начала сезона 2010/11 серьёзно взялись за дело 2 лучшие футболисты своего поколения: сперва Лео Месси поднял высокую планку (14 точных ударов) , затем португалец Криштиану Роналду не только добрался до рекордных показателей своего главного оппонента, но и превысил их. Как следствие: 17 голов за сезон 2013/14, который стал победным для его мадридского "Реала".







Гегемонию двух гениев прервал поляк Роберт Левандовски в своём победном сезоне 2019/20 с внушительными 15-ю голами. В следующем году молодой и перспективный норвежец Эрлинг Холанд 10 раз в течение евросезона огорчал своих оппонентов, что стало наименьшим показателем за последнее десятилетие. И вот в прошлом розыгрыше ЛЧ данный показатель опустился ещё ниже – до 8-и. Однако стоить отметить, что существовали определённые причины, почему он не оказался выше. Давайте обо всём по порядку.

Харри Кейн и Килиан Мбаппе выжали максимум из ситуации

Англичанин Харри Кейн – высококвалифицированный форвард, которому до сих пор не удавалось в полной мере показать себя в ЛЧ из-за того, что его бывший клуб "Тоттенхэм", во-первых, не наилучшим образом выступал в этом турнире, а во-вторых, иногда даже не пробивался в групповой этап. На фоне этого Харри принимает решение переехать в более амбициозный клуб – мюнхенскую "Баварию" в надежде, наконец, поднять над головой первый большой трофей и раскрыть весь свой потенциал в главном турнире Старого Света.





Начало ЛЧ 2023/24 было для него и его нового клуба неплохим: он смог забить 4 гола за весь групповой этап, а "Бавария" финишировала на 1 строчке с 16-ю пунктами. В целом игра команды была убедительной, хотя стоить отметить отсутствие привычной доминации мюнхенцев на групповом этапе: 4 победы были одержаны с минимальным счётом. Проблемы клуба начались осенью после вылета из Кубка Германии. Это сильно ударило по амбициям игроков, и они стали допускать ошибки в чемпионате. Однако Харри как забивал много и регулярно, так и продолжил это делать во всех оставшихся турнирах. В 1/8 ЛЧ немцам относительно повезло со жребием, хоть они и умудрились проиграть первую игру итальянскому "Лацио" - 0:1. Но в ответной встрече Кейн своим дублем вывел "Баварию" дальше. Не без труда "красные" прошли "Арсенал" в 1/4 турнира, но сложили свои полномочия перед "Реалом" в полуфинале. В обоих противостояниях Харри смог реализовать по 1 пенальти. Итого, англичанин сумел отличиться в общей сложности 8-ю голами из 21, забитыми всей командой. Он огорчил практически каждого соперника, с кем играл, кроме датского "Копенгагена". Номинально Кейна можно считать абсолютно лучшим бомбардиром, так как он провёл на поле на 16 минут меньше Килиана Мбаппе. Фактор новой команды в придачу к тому, что у "Баварии" периодами не клеилась игра, не позволил достичь большего. Остальные голы Харри Кейн приберёг на сезон следующий.

Француз Килиан Мбаппе провёл свой последний год в "ПСЖ" перед началом нового вызова, который приготовила ему судьба в Испании. Однако эта «лебединая песня» получилась с привкусом горечи. Летом 2023 года президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи стало известно, что француз не рассматривает всерьёз предложение о продлении его контракта. Шейх понял, что Килиан решил покинуть клуб, и принял ответные меры – отстранил игрока от тренировок и, соответственно, игр с основной командой. Казалось бы, как в итоге ему удалось поделить звание лучшего бомбардира ЛЧ в сезоне 23/24? Всё дело в мудром тренере "красно-синих" Луисе Энрике, который понимал, что без такого «козырного туза» в рукаве "ПСЖ" придётся очень не сладко, и достичь чего-то по-настоящему весомого вряд ли получится. Ему удалось вмешаться в ситуацию, что позволило Мбаппе продолжить играть и приносить пользу клубу. И у него это отлично получилось: с большим отрывом он стал лучшим бомбардиром Лиги 1 и поделил это звание в ЛЧ с вышеупомянутым Кейном.





Сезон в ЛЧ молодой француз начал довольно сдержано. Из 6 игр на групповом этапе Мбаппе забивал по голу в каждой домашней встрече, дважды уверенно реализовав пенальти. Не самые выдающиеся показатели, в то время как нескольким футболистам удалось отличиться аж 5 раз. Однако Килиан отчаянно пытался выжать из себя максимальный результат, несмотря на околофутбольные проблемы, которые по-прежнему никуда не девались. И вот, когда всем стало более чем понятно, что француз летом уедет в Мадрид, он заиграл расслабленно и уверенно. Противостояние в 1/8 с "Реал Сосьедад" Мбаппе принял за разминку перед следующим сезоном. Отличившись трижды в двух матчах, он стал героем противостояния и дал возможность клубу в очередной раз помериться силами с "Барселоной" в 1/4 турнира.

Понимая, что в играх с этим соперником болельщики будущего клуба будут ждать от него максимальных результатов, француз заметно нервничал в обеих встречах. После первой проигранной игры "ПСЖ" не сдался и в ответной встрече смог воспользоваться ошибками соперника, во многом благодаря дублю Мбаппе. В полуфинале французы снова наткнулись на "шаманов" из Дортмунда, которые буквально заколдовали свои ворота. Как результат: 6 попаданий в каркас, 2 минимальные поражения 0:1 и очень обидный вылет за шаг до финала. Хоть команде и не удалось продемонстрировать всю свою силу в данном розыгрыше ЛЧ, Килиан Мбаппе может быть доволен своим выступлением. Он забил абсолютно каждой команде, с которой встречался, преодолев большие трудности в отношении с руководством клуба по ходу всего сезона. Теперь, когда "птица вырвалась наружу", ждём от него прорыва и, по крайней мере, двузначного количества забитых голов в ЛЧ с новым форматом.

Тройная "бронза", джокеры "Реала" и "Манчестер Сити"

Если лидерство поделили между собой двое, то на третьем месте расположились сразу трое бомбардиров – нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, форвард "Атлетико" Антуан Гризманн и стремительный вингер "Реала" Винисиус Жуниор забили по 6 голов. Однако норвежский викинг провёл на поле меньше других, поэтому с него и начнём. Эрлинг был одним из тех, кто по итогам групповых встреч имел в своём активе 5 голов. Хотя в начале сезона он не был похож сам на себя. В первых 2 турах "пушка" форварда синхронно молчала, но уже в последующих трёх матчах он сделал 2 дубля "молодым мальчикам" из Швейцарии и своим голом начал впечатляющий камбэк "горожан" во встрече с немецким "Лейпцигом". Как только голевое настроение вернулось к Холанду, он получил травму и выбыл на полтора месяца, не сыграв в заключительной встрече группового этапа. В отличие от Харри Кейна, Эрлинг смог забить "Копенгагену" в 1/8 финала, но это было его последнее голевое действие в текущем розыгрыше ЛЧ. В матчах с "Реалом" форвард традиционно потерялся. Конечно, 6 голов контрастируют с 12-ю из прошлого сезона, но зачастую после хороших отрезков случаются спады, особенно если тебе мешают травмы. Однако есть все основания считать, что норвежский мастодонт продолжить феерить в главном турнире Старого Света, к чему он нас уже успел приучить.





Очень непривычно видеть среди лучших француза Антуана Гризманна, который более 4 голов за сезон забивал ещё в далёком 2016/17. А уж тем более многие удивились прыти нападающего, когда после 6-ти сыгранных игр напротив его фамилии в графе "забитые голы" красовалась та же цифра 5. В ответной встрече 1/8 против "Интера" Гризманн забил очень важный гол, который дал команде веру в спасение, что в итоге и произошло. Отличиться Антуану удалось в матчах с каждой командой, кроме неуступчивой "Боруссии" в проигранном четвертьфинале. В целом для 33-летнего нападающего еврокубковый сезон оказался очень обнадёживающим, особенно в преддверии ЕВРО-2024.





Бразилец Винисиус с каждым сезоном развивается и стремительно улучшает свои показатели. Так, в каждом из последних 3-х сезонов он обязательно забивал в полуфинале ЛЧ, а также огорчал своих соперников в двух победных финалах. Очень жаль, что в начале сезона Вини пришлось пропустить целых 3 тура из-за разных повреждений. Но даже в оставшихся трёх он смог дважды распечатать ворота оппонентов. А уже в плей-офф он играл регулярно и максимально эффективно влиял на результаты команды. Как итог: 4 гола всем немецким командам и 1 голевая передача в игре с "горожанами" в решающих стадиях турнира, учитывая уже упомянутый гол в финале. Если бразилец продолжит показывать такую же неплохую результативность в грядущем сезоне, то на пару с Килианом Мбаппе они устроят здоровую конкуренцию, которая пойдёт на пользу всем в клубе.





А вот другого игрока "сливочных" - 34-летнего испанца Хоселу - по праву можно назвать главным джокером турнира. Из всех топовых бомбардиров ЛЧ он провёл на поле наименьшее количество минут – всего 273. Нападающий умело воспользовался своими редкими шансами, учитывая в какой команде он выступает. Хоселу на протяжении всего турнира лишь дважды отыграл весь матч, в одном из которых отметился двумя голами. Но самый важный дубль в своей карьере испанец оформил в полуфинальном матче против "Баварии" на Бернабеу. Ещё свежо в памяти, как при счёте 0:1 на 81-й минуте матча Папа Карло выпускает на поле Хоселу вместо Феде Вальверде, усиливая атаку для финального штурма. Спустя 7 минут испанец сравнивает счёт, а ещё через 3 – выводит «Реал» в финал.





Также своё огромное голевое чутьё в полной мере продемонстрировал аргентинец Хулиан Альварес. Как и вышеупомянутый Хоселу, он не имел права долго "раскачиваться" по ходу матчей, так как Хосеп Гвардиола решил дать ему сыграть в общей сложности практически столько же минут – 279. И это вполне объяснимо, так как конкуренция в "Манчестер Сити", по моему мнению, самая большая и жёсткая в мире. И Альварес с лихвой воспользовался своими шансами, забив 5 мячей, в том числе сделав один дубль, и отдав 2 голевые передачи. В среднем на полезное действие форварду требовалось 40 минут – гроссмейстерский показатель. Пепу Гвардиоле стоит в очередной раз сесть и серьёзно подумать, как выстроить игру команды таким образом, чтобы в основном составе нашлось место для талантливого аргентинца. Он этого явно заслуживает.





Таким образом, причиной малого количества забитых голов можно назвать то, что некоторые игроки столкнулись с самых главным врагом для профессионального футболиста – травмами. На одних сказалась напряжённая ситуация с руководством и мысли о новом клубе. А другие попросту не выдерживали высокую конкуренцию в клубе и не имели возможности в полной мере себя проявить. Также на высоких позициях в рейтинге есть те, кто наоборот и так прыгнул немного выше головы, что вряд ли смогут повторить в следующих розыгрышах.

В связи с изменением формата турнира и увеличением количества матчей можно сделать прогноз, что в следующем сезоне лучший бомбардир точно забьёт больше. С учётом всех новшеств будет странным снова увидеть топового страйкера менее чем с 10 голами в активе. А если такое и произойдёт, то мы снова соберёмся здесь, чтобы узнать о новых "оправданиях" со стороны футболистов.