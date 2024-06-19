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Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Первый матч Динамо проведет на своем поле

Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

19-го июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Своего соперника, в частности, узнал вице-чемпион Украины - "Динамо". Соперником киевлян станет сербский "Партизан". Первую игру украинский клуб проведет 23/24 июля дома, ответный матч - 30/31 июля на выезде.

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В процедуре принимают участие 28 команд, которые были разделены на два пути - путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути команды еще были поделены на две группы - сеяные и не сеяные.

Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).

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Партизан (Белград) Лига чемпионов Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
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Комментарии
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Gican85 (Киев)
19.06.2024 в 14:37
Главное, чтобы Динамо своей новой ночной пижамой не сильно возбуждало сербов
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Комментарии 4
Gican85 (Киев)
19.06.2024 в 14:37
Главное, чтобы Динамо своей новой ночной пижамой не сильно возбуждало сербов
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0
0
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Вarcelinius
19.06.2024 в 14:27
Пызда блъ. Ответка в Белграде. Затопчут.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.06.2024 в 14:22
Первый и последний:) Шапаренко постарается
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жажа_the_best (Харьков)
19.06.2024 в 13:59
писдец динаме!
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