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Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч Динамо проведет на своем поле
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
19-го июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Своего соперника, в частности, узнал вице-чемпион Украины - "Динамо". Соперником киевлян станет сербский "Партизан". Первую игру украинский клуб проведет 23/24 июля дома, ответный матч - 30/31 июля на выезде.
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В процедуре принимают участие 28 команд, которые были разделены на два пути - путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути команды еще были поделены на две группы - сеяные и не сеяные.
Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).
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