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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Лугано сыграет с Фенербахче, ПАОК может сыграть с боснийцами или с албанцами

Лига Чемпионов
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28 команд узнали своих соперников в следующем раунде

Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Лугано сыграет с Фенербахче, ПАОК может сыграть с боснийцами или с албанцами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Всего в процедуре жребия приняли участие 28 команд, которые были разделены на два пути - путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути клубы также были поделены на две группы - сеяные и не сеяные.

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Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов

  • Лудогорец (Болгария) - Динамо Батуми (Грузия) vs Динамо Минск (Беларусь) - Пюник (Армения);
  • АПОЭЛ (Кипр) vs Ордабасы (Казахстан) - Петрокуб (Молдова);
  • Ференцварош (Венгрия) vs ТНС (Уэльс) - Дечич (Черногория);
  • ПАОК (Греция) vs Борац (Босния и Герцеговина) - Эгнатия (Албания);
  • Буде-Глимт (Норвегия) vs РФС (Латвия) - Ларн (Северная Ирландия);
  • Мальме (Швеция) vs Клаксвик (Фарерские острова) - Дифферданж (Люксембург);
  • Викингур (Исландия) - Шемрок Роверс (Ирландия) vs Спарта (Чехия);
  • Балкани (Косово) - Санта-Колома (Андорра) vs Мидтьюлланд (Дания);
  • Флора (Эстония) - Целе (Словения) vs Слован (Словакия) - Струга (Северная Македония);
  • Паневежис (Литва) - ХИК (Финляндия) vs Ягеллония (Польша);
  • Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) vs Карабах (Азербайджан);
  • Виртус (Сан-Марино) - Стяуа (Румыния) vs Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Путь представителей лиг

  • Лугано (Швейцария) vs Фенербахче (Турция);
  • Динамо Киев vs Партизан Белград (Сербия)

Даты поединков и время начала будут подтверждены до 26 июня 2024 года. Ориентировочные даты матчей: первые игры - 23/24 июля, ﻿ответные матчи: 30/31 июля. Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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