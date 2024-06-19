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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЧ. Лугано сыграет с Фенербахче, ПАОК может сыграть с боснийцами или с албанцами
28 команд узнали своих соперников в следующем раунде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Всего в процедуре жребия приняли участие 28 команд, которые были разделены на два пути - путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (четыре команды). На каждом пути клубы также были поделены на две группы - сеяные и не сеяные.
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Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов
- Лудогорец (Болгария) - Динамо Батуми (Грузия) vs Динамо Минск (Беларусь) - Пюник (Армения);
- АПОЭЛ (Кипр) vs Ордабасы (Казахстан) - Петрокуб (Молдова);
- Ференцварош (Венгрия) vs ТНС (Уэльс) - Дечич (Черногория);
- ПАОК (Греция) vs Борац (Босния и Герцеговина) - Эгнатия (Албания);
- Буде-Глимт (Норвегия) vs РФС (Латвия) - Ларн (Северная Ирландия);
- Мальме (Швеция) vs Клаксвик (Фарерские острова) - Дифферданж (Люксембург);
- Викингур (Исландия) - Шемрок Роверс (Ирландия) vs Спарта (Чехия);
- Балкани (Косово) - Санта-Колома (Андорра) vs Мидтьюлланд (Дания);
- Флора (Эстония) - Целе (Словения) vs Слован (Словакия) - Струга (Северная Македония);
- Паневежис (Литва) - ХИК (Финляндия) vs Ягеллония (Польша);
- Хамрун Спартанс (Мальта) - Линкольн Ред Импс (Гибралтар) vs Карабах (Азербайджан);
- Виртус (Сан-Марино) - Стяуа (Румыния) vs Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Путь представителей лиг
- Лугано (Швейцария) vs Фенербахче (Турция);
- Динамо Киев vs Партизан Белград (Сербия)
Даты поединков и время начала будут подтверждены до 26 июня 2024 года. Ориентировочные даты матчей: первые игры - 23/24 июля, ответные матчи: 30/31 июля. Победители раунда пройдут в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы (на путь чемпионов).
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