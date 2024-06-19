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Вакулко: Динамо в выездом матче с Партизаном будет очень тяжело в плане давления болельщиков
Динамо в квалификации Лиги чемпионов сыграет с Партизаном
фото из свободных источников
Бывший игрок Партизана Юрий Вакулко прокомментировал жеребьевку квалификации Лиги Чемпионов, в которой
– Юрий, как оцените жеребьевку для "Динамо?
– Считаю, что "Партизан" – достойный соперник уровня Лиги Чемпионов. Могло быть и хуже (другим соперником мог стать швейцарский "Лугано", – прим.).
– Какие сильные и слабые стороны соперника киевлян, за счет чего "Динамо" может пройти "Партизан"?
– Сильные стороны – болельщики и их поддержка. Слабые стороны – это нестабильность состава, потому что каждые полгода меняется команда, приходят многие легионеры. Думаю, что и в это трансферное окно они наберут очень много новичков, не сыгранных между собой. Это может оказаться минусом.
– Что вы можете вспомнить с тех пор, когда вы находились в состоянии "Партизана"?
– Это команда с большой историей, хорошими болельщиками. В клубе присутствует постоянное давление со стороны людей по поводу чемпионского титула. Задача была выигрывать в каждом матче, поэтому было определенное давление. Запомнились хорошие люди в клубе. Все было хорошо, но я тогда был молод и не готов еще к такому давлению и такому уровню.
– Какая роль домашних трибун в "Партизане" и насколько тяжело будет "Динамо" на выезде?
– Будет очень тяжело в плане давления, потому что болельщики – это отдельное звено в клубе. Случалось, что мы выигрывали 5 матчей подряд, но фанаты были недовольны игрой и хотели увольнения тренера. Каждую игру они с трибун кричали, чтобы он ушел в отставку, хотя у команды был результат. Также у болельщиков есть определенный процент при принятии решений или веское слово в команде, поэтому если им не нравится определенный игрок или тренер, то они могут на это влиять. Точно не помню, возможно, даже представитель болельщиков входит в администрацию клуба...
– Каков прогноз на это противостояние?
– Многое зависит от того, как "Динамо" подойдет к этим матчам, в каком состоянии вернутся игроки сборной. Считаю, что "Динамо" должно проходить команду уровня "Партизана".
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