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Вакулко: Сербы - похожие по менталитету к нам люди
Динамо в квалификации ЛЧ сыграет с Партизаном
фото из свободных источников
Бывший игрок "Партизана" Юрий Вакулко в свете матчей сербской команды в квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо" охарактеризовал менталитет болельщиков и просто жителей Белграда.
– У сербов есть специфические черты характера или менталитета?
– Обычные люди, как и мы. Любят весь день сидеть в кафе и пить кофе. Если приехать в Сербию и просто прогуливаться по улицам, сразу не поймешь, что ты в другой стране. Похожие по менталитету к нам люди.
– Ждать ли каких-то политических провокаций в Белграде?
– Все может быть. У "Динамо" бывали провокации даже в Турции. Как бы то ни было, но, по моему мнению, в Сербии общество в вопросе поддержки Украины поделилось 50 на 50. Все мои знакомые, которые там находятся, говорят, что большинство людей за Украину, несмотря на то, как это подается в новостях. Там большинство – нормальные, адекватные люди.
– А вот конкретно руководство "Партизана", сотрудники и болельщики – они пророссийские?
– Даже не знаю, особенно в то время не обсуждали такие темы.
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