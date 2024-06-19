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Вакулко: Сербы - похожие по менталитету к нам люди

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Динамо в квалификации ЛЧ сыграет с Партизаном

Вакулко: Сербы - похожие по менталитету к нам люди

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший игрок "Партизана" Юрий Вакулко в свете матчей сербской команды в квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо" охарактеризовал менталитет болельщиков и просто жителей Белграда.

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– У сербов есть специфические черты характера или менталитета?

– Обычные люди, как и мы. Любят весь день сидеть в кафе и пить кофе. Если приехать в Сербию и просто прогуливаться по улицам, сразу не поймешь, что ты в другой стране. Похожие по менталитету к нам люди.

– Ждать ли каких-то политических провокаций в Белграде?

– Все может быть. У "Динамо" бывали провокации даже в Турции. Как бы то ни было, но, по моему мнению, в Сербии общество в вопросе поддержки Украины поделилось 50 на 50. Все мои знакомые, которые там находятся, говорят, что большинство людей за Украину, несмотря на то, как это подается в новостях. Там большинство – нормальные, адекватные люди.

– А вот конкретно руководство "Партизана", сотрудники и болельщики – они пророссийские?

– Даже не знаю, особенно в то время не обсуждали такие темы.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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