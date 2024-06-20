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В Белграде матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо состоится без болельщиков
Сербский клуб год назад получил бан за неподобающее поведение собственных фанатов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
После вчерашней жеребьевки в самом престижном еврокубке стало известно, что киевское "Динамо" в квалификации встретится с сербским "Партизаном". Ответный матч, который состоится 30/31 июля между этими командами в Белграде, пройдет без зрителей.
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Как сообщает УЕФА, в сентябре 2023 года "Партизан" обязали провести два домашних еврокубковых матча без болельщиков из-за дискриминационного и расистского поведения фанатов сербского клуба в матч против "Норшелланна" в августе прошлого года. Действие этого бана приходится на противостояние с "Динамо", поэтому поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Белграде состоится без зрителей.
Добавим, что победитель этого раунда пройдет в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, зато проигравший вылетит в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
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