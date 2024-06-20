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Спортдир Партизана: С Динамо будет непросто, но Партизан - большой клуб
Динамо в квалификации ЛЧ сыграет с Партизаном
partizan.rs
Спортивный директор "Партизана" Ивица Краль поделился ожиданиями от матче квалификации
"Мы все знаем, насколько высок уровень квалификации Лиги чемпионов, как и каждая отдельная команда, в них участвующая. Впереди у нас всего четыре недели, но также большая мотивация показать себя в самом лучшем свете против такой команды, как "Динамо".
Завтра мы начинаем вторую часть подготовки, где до 10 июля будем соперничать с соперниками уровня Лиги чемпионов, чтобы понимать реальную картину перед началом квалификации. Мы знаем, что будет непросто, но "Партизан" — большой клуб и всегда играл такие игры лучше. О "Динамо" — клубе с традициями и исключительной команде – не стоит и говорить.
Жаль, что мы будем играть домашнюю игру без зрителей, поскольку действует штраф УЕФА с прошлого года, потому что присутствие болельщиков придает особый шарм каждому соревнованию", – сказал Краль.
Как известно, поединки "Партизана" с "Динамо" состоятся вначале на поле киевлян (23/24 июля), а затем на домашней арене сербов (30/31 июля). При этом на поле "Партизана" игра будет проведена без зрителей.
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