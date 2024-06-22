Дуляй: Партизан обязан проходить Динамо

Игорь Дуляй убежден, что белградской команде повезло с соперником.

"Если посмотреть, кто тренирует "Фенербахче" (Моуриньо), кто играет за эту команду (Джеко, Фред, Ливакович), то, конечно, лучше было получить "Динамо". С другой стороны, это создаст дополнительное давление на "Партизан", мол, вам достался соперник попроще, чем "Фенербахче", поэтому обязаны проходить. Так что есть свои минусы. Не сомневаюсь, что в "Партизане" уже начали учить "Динамо”, – рассказал Дуляй.