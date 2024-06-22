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Дуляй: Партизан обязан проходить Динамо

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Дуляй: Партизан обязан проходить Динамо

partizan.rs

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Игорь Дуляй убежден, что белградской команде повезло с соперником.

"Если посмотреть, кто тренирует "Фенербахче" (Моуриньо), кто играет за эту команду (Джеко, Фред, Ливакович), то, конечно, лучше было получить "Динамо". С другой стороны, это создаст дополнительное давление на "Партизан", мол, вам достался соперник попроще, чем "Фенербахче", поэтому обязаны проходить. Так что есть свои минусы. Не сомневаюсь, что в "Партизане" уже начали учить "Динамо”, – рассказал Дуляй.

Дуляй работал ассистентом (2019-2022) и главным тренером (2023-2024) в сербском клубе.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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