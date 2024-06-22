Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуляй: Партизан обязан проходить Динамо
Экс-игрок Шахтера оценил жребий 2 раунда квалификации ЛЧ
partizan.rs
Игорь Дуляй убежден, что белградской команде повезло с соперником.
"Если посмотреть, кто тренирует "Фенербахче" (Моуриньо), кто играет за эту команду (Джеко, Фред, Ливакович), то, конечно, лучше было получить "Динамо". С другой стороны, это создаст дополнительное давление на "Партизан", мол, вам достался соперник попроще, чем "Фенербахче", поэтому обязаны проходить. Так что есть свои минусы. Не сомневаюсь, что в "Партизане" уже начали учить "Динамо”, – рассказал Дуляй.
Дуляй работал ассистентом (2019-2022) и главным тренером (2023-2024) в сербском клубе.
Популярное сейчас
- Яремчук: Мы говорили сегодня с Зеленским - он здорово нас мотивировал
- Нидерланды - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Могут, когда захотят! Оценки сборной Украины за матч против Словакии
- Представитель Сербии. Динамо узнало своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО