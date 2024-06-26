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Известен город, в котором Динамо будет проводить еврокубковые матчи

Лига Чемпионов
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Там же, где и "Полесье"

Известен город, в котором Динамо будет проводить еврокубковые матчи

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

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"Динамо" будет проводить матчи еврокубков в польском Люблине. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

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"Из-за войны в Украине действует запрет от УЕФА на проведение домашних матчей украинских команд в еврокубках в нашей стране.

Домашней ареной для квалификационных еврокубковых матчей "бело-синих" будет "Арена Люблин" в польском городе Люблин", - говорится в сообщении.

Напомним, "Динамо" стартует в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Соперником киевлян станет сербский "Партизан".

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Александр Бураков
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