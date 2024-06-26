Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известен город, в котором Динамо будет проводить еврокубковые матчи
Там же, где и "Полесье"
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
"Динамо" будет проводить матчи еврокубков в польском Люблине. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
"Из-за войны в Украине действует запрет от УЕФА на проведение домашних матчей украинских команд в еврокубках в нашей стране.
Домашней ареной для квалификационных еврокубковых матчей "бело-синих" будет "Арена Люблин" в польском городе Люблин", - говорится в сообщении.
Напомним, "Динамо" стартует в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. Соперником киевлян станет сербский "Партизан".
Популярное сейчас
- Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места
- Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе
- Дания вышла на Германию, никто из украинской группы не сыграет с Португалией и Австрией
- Дуляй: Партизан обязан проходить Динамо
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО