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УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном

Лига Чемпионов
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До матчей осталось уже и не так много времени

УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА утвердил даты и время начало матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".

Первый поединок команд состоится 23 июля в Люблине. Начало игры - в 21:00.

Ответный матч в Белграде запланирован на среду, 31 июля. Начало - в 21:00.

Напомним, что в матч в Белграде состоится без допуска местных болельщиков из-за дисциплинарных санкций УЕФА.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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