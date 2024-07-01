УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном

УЕФА утвердил даты и время начало матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".

Первый поединок команд состоится 23 июля в Люблине. Начало игры - в 21:00.

Ответный матч в Белграде запланирован на среду, 31 июля. Начало - в 21:00.

Напомним, что в матч в Белграде состоится без допуска местных болельщиков из-за дисциплинарных санкций УЕФА.