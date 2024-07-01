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УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном
До матчей осталось уже и не так много времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА утвердил даты и время начало матчей второго квалификационного раунда
Первый поединок команд состоится 23 июля в Люблине. Начало игры - в 21:00.
Ответный матч в Белграде запланирован на среду, 31 июля. Начало - в 21:00.
Напомним, что в матч в Белграде состоится без допуска местных болельщиков из-за дисциплинарных санкций УЕФА.
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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