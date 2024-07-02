  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Палкин рассказал, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин рассказал, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Горняки продолжат базироваться в Германии

Палкин рассказал, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где команда будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов.

"Мы и в дальнейшем будем играть домашние еврокубковые матчи в Германии, но на этот раз в Гельзенкирхене. "Шальке" предложил нам сыграть на их стадионе", - сказал Палкин в интервью RMC Sport.

Еврокубковые матчи кампании 2023/24 дончане проводили в немецком Гамбурге.

"Шахтер" начнет свои выступления в следующем сезоне в Лиге чемпионов с группового этапа. Новой дислокацией "горняков" станет "Фелтинс-Арена", которая вмещает более 62-х тысяч зрителей. Этот стадион принимает матчи Евро-2024.

По теме
yellow-arrow
УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном
yellow-arrow
Известен город, в котором Динамо будет проводить еврокубковые матчи
yellow-arrow
Дуляй: Партизан обязан проходить Динамо
Сергей Палкин Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC SPORT
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.07.2024 в 13:34
Лужники стадион ахметовских вонючек!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.07.2024 в 13:34
Лужники стадион ахметовских вонючек!
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2024 в 12:42
Їх чекають поразки на любому стадіоні хоч як казав Дерепа на С. Бурнабу
Ответить
1
1
tekutiev (донецк,Украина)
02.07.2024 в 13:22
вонючая дырявая подстилка.твоему ......динамо не видать ЛЧ
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
02.07.2024 в 11:18
На этом стадионе ждет циганву серия болезненных поражений
Ответить
1
1
avatar
scorpius (Ck)
02.07.2024 в 12:02
Тебя это вообще не касается.
Ответить
0
1
tekutiev (донецк,Украина)
02.07.2024 в 13:18
дрочи на свой кривбасс и не гавкай
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости