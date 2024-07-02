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Палкин рассказал, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
Горняки продолжат базироваться в Германии
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, где команда будет играть домашние матчи в Лиге чемпионов.
"Мы и в дальнейшем будем играть домашние еврокубковые матчи в Германии, но на этот раз в Гельзенкирхене. "Шальке" предложил нам сыграть на их стадионе", - сказал Палкин в интервью RMC Sport.
Еврокубковые матчи кампании 2023/24 дончане проводили в немецком Гамбурге.
"Шахтер" начнет свои выступления в следующем сезоне в Лиге чемпионов с группового этапа. Новой дислокацией "горняков" станет "Фелтинс-Арена", которая вмещает более 62-х тысяч зрителей. Этот стадион принимает матчи Евро-2024.
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