Официально: Шахтер свои домашние матчи ЛЧ будет проводить на стадионе Шальке

" Шахтер " официально объявил, что домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2024/25 команда будет проводитьна "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене (Германия).

Соответствующее соглашение чемпион Украины заключил с немецким клубом "Шальке 04", которому принадлежит стадион.

Напомним, что в прошлом сезоне "горняки" свои домашние еврокубковые поединки проводили в Гамбурге.

"Мы очень рады сотрудничеству и гордимся тем, что можем поддержать донецкий "Шахтер" и сделать наш стадион местом проведения первоклассных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, аренда также имеет дополнительную ценность для нашего клуба на экономическом уровне. В общем, это беспроигрышная ситуация для обоих клубов – мы с нетерпением ждем матчей и нашего сотрудничества", - сказал Маттиас Тильманн, генеральный директор ФК "Шальке 04".

"Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене была открыта в 2001 году и вмещает 62 278 зрителей (средняя посещаемость матчей Бундеслиги 2 в сезоне-2023/24 составляла 61 538 болельщиков). Стадион принимал финал Лиги чемпионов 2004 года, 5 матчей чемпионата мира – 2006 в Германии и является домашней ареной ФК "Шальке 04". "Фельтинс-Арена" является одним из стадионов Евро-2024. Здесь уже прошли матчи Сербия – Англия (0:1), Испания – Италия (1:0) и Грузия – Португалия (2:0), также пройдет игра 1/8 финала Англия – Словакия. Кроме того, Фельтинс-Арена регулярно используется как место проведения концертов. Здесь выступали The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Робби Уильямс, Metallica, U2, Depeche Mode, Эд Ширан, AC/DC. В ближайшем будущем на арене запланированы концерты мировых турне Rammstein и Тейлор Свифт.